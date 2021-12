Casa de 'Mi pobre angelito' estará disponible en Airbnb

Agencias

Ciudad de México.- Aquel que desee convertirse en el más afortunado de los fanáticos de la célebre película navideña 'Solo en casa' ('Mi pobre angelito' en Hispanoamérica), podrá optar en estas fiestas por un gran regalo, ya que la vivienda de la familia McCallister estará disponible desde el próximo 7 de diciembre para alquilar en Airbnb.

La casa, ubicada en las afueras de la ciudad de Chicago (llinois, EU), podrá reservarse solo para la noche del domingo 12 de diciembre, según la oferta, que fue publicada en la plataforma a nombre de Buzz McCallister, hermano mayor del protagonista de la cinta, Kevin. "Como el mayor de cinco hermanos, en algún momento fui un poco instigador (y quizás no el más complaciente), buscando generalmente atormentar a mis hermanos pequeños. Pero ya he crecido, y me encantaría compartir con ustedes mi casa de la infancia –incluso mi pizza– en estas fiestas", reza el anuncio.

La vivienda pone a disposición dos dormitorios con capacidad máxima para cuatro personas, al tiempo que se proporcionarán comidas y aperitivos durante la estancia, se indica en la página web. Para hacer la reserva, el usuario debe tener un perfil verificado en Airbnb, un historial de reseñas positivas y ser mayor de 18 años. Hasta el momento, se desconoce el precio de alquiler.

"En estas fiestas, vamos a jugar con las reglas de mi hermanito, así que siéntanse libres de comer comida chatarra, ver basura en la televisión, tomar prestada la loción de afeitar de mi papá y elegir su propia aventura con un legendario plan de batalla como guía", invita 'Buzz'. Eso sí, advierte a los huéspedes que no se metan en su habitación.