Caso cerrado

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y hoy, después de dos años a la expectativa, Jimmy McGill, el abogado conocido como Saul Goodman de la serie ‘Better Call Saul’, reaparece en escena y todo indica que esa larga espera y la paciencia de los fans serán bien recompensadas.

Después de media docena de exitosas temporadas, ‘Better Call Saul’ inicia hoy el final de su última entrega.

“Creo que los fans de ‘Better Call Saul’ van a estar muy contentos con el final de la serie. A mí me ha gustado mucho. Tiene crecimiento del personaje, y cambio, y consecuencias, y dolor y no puedo decir más”, dijo Odenkirk para The New York Times sobre su serie, que sigue la transformación de Jimmy McGill, un estafador que intenta convertirse en un abogado respetable, pero que desciende a la personalidad del extravagante abogado criminalista Saul Goodman durante un período de seis años antes de los acontecimientos de ‘Breaking Bad’.

A lo largo de estos seis años, ‘Better Call Saul’ y su astro, Bob Odenkirk, de 59 años, continuaron brillantemente el legado de ‘Breaking Bad’, pero ha llegado el momento de despedirse de la precuela derivada, o quizá empezar una larga despedida, pues la sexta y última temporada de la serie está dividida en dos partes.

Según las declaraciones del protagonista para Deadline, “el final se vuelve sumamente intenso (...)”.

Sobre la trama

‘Devastadora’, así ha definido Rhea Seehorn la sexta temporada de la serie. Obviamente, tendrá que lidiar con todo lo visto hasta ahora en ‘Better Call Saul’, y todo apunta a que Lalo Salamanca está enfurecido tras ver cómo casi acaban con él y va a hacer todo lo posible por vengarse. Es posible que más de un personaje no llegará con vida al final de la serie.

De cártel al juzgado y de Albuquerque a Omaha, la temporada 6 sigue a Jimmy, Saul y Gene, así como la compleja relación del personaje de Odenkirk con Kim Wexler, quien se encuentra en medio de su propia crisis existencial. Mientras tanto, Mike, Gus, Nacho y Lalo están atrapados en un juego del gato y el ratón con apuestas mortales.

Lecciones de vida

El actor comparte lo que ha aprendido sobre sí mismo al interpretar el papel de Saul Goodman –también conocido actualmente como Gene Takavic, el gerente de un Cinnabon en Nebraska que se esconde de la ley.

“Creo que tengo propensión a interpretar el drama. Ciertamente he aprendido mucho sobre el oficio de la interpretación porque no tenía muchas habilidades en las que basarme cuando empecé”, dijo.

Odenkirk añade cómo se siente mal por el personaje de Jimmy debido a que está “impulsado por el resentimiento” y “necesitado” del afecto de los demás, un rasgo que le creará muchos problemas a su personaje en el futuro.

“Creo que todos somos un poco como él en ese sentido, y realmente puede ser algo venenoso y peligroso, y yo también tengo eso en mí. Así que supongo que aprendí, o tal vez no aprendí –pero contemplé mucho–, las formas en que tomas decisiones basadas en el resentimiento, que yo no hago, creo; y las formas en que quieres el amor y la aprobación de los demás, que pueden ser muy peligrosas”, dijo.

Para verla

‘Better Call Saul’

19 de abril

en Netflix

Elenco

Bob Odenkirk (Jimmy McGill / Saul Goodman)

Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut)

Rhea Seehorn (Kim Wexler)

Patrick Fabian (Howard Hamlin)

Michael Mando (Nacho Varga)

Tony Dalton (Lalo Salamanca)

Giancarlo Esposito (Gus Fring)

Daniel y Luis Moncada (Leonel y Marco Salamanca)