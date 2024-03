Catalina Middleton recibe la mejor atención, asegura familia

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tras el anuncio del cáncer que aqueja a Catalina Middleton, su hermano le envió emotivo mensaje, mientras que su tío, asegura que está siendo excelentemente atendida por los médicos.

James Middleton, hermano menor de Catalina Middleton, publicó unas palabras en sus redes sociales acompañadas con una fotografía de ambos cuando eran pequeños.

En la imagen se observa a James de 36 años junto a Catalina de 42 frente a un paisaje natural, cálido y soleado.

"A lo largo de los años, hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, también escalaremos este contigo", escribió el hermano menor de la Princesa de Gales al pie de foto.

Los comentarios bajo la publicación de James Middleton no se hicieron esperar, llenando la instantánea de buenos deseos y oraciones para la futura Reina de Inglaterra.

Gary Goldsmith, tío de la Princesa de Gales, también se había manifestado sobre la salud de Catalina, al otorgar una entrevista a The Times Londres una semana antes del anuncio sobre el diagnóstico de la Princesa, en el que afirmó las excelentes condiciones en las que ella es tratada.

"Está recibiendo la mejor atención inimaginable mientras continúa con su tratamiento médico", aseguró.

Goldsmith aseveró haber llamado a su hermana, la madre de Catalina el mes anterior para preguntar sobre el estado de salud de su sobrina.

"Llamé a Carole antes de hacer CBB. Y no, ella no me leyó la cartilla como decían los periódicos, ni siquiera preguntó al respecto. Sólo pregunté cómo estaba Catalina. Está recibiendo la mejor atención imaginable. Déjala en paz", dijo.

Integrantes de familia real también enviaron palabras solidarias para Catalina Middleton como apoyo en su batalla contra el cáncer.