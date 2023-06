Cautiva Ana Torroja con grandes éxitos en su gira 'Volver'

CDMX.- Parece mentira que después de 25 años de haber roto sus lazos con Mecano, Ana Torroja siga emocionando a sus seguidores con temas de la banda que la vio nacer, como lo demostró este sábado en el Foro Felipe Villanueva, en el Parque Naucalli, Estado de México, con su gira 'Volver'.

Una proyección de televisoras antiguas provocó un viaje en el tiempo, con un repaso por videoclips de los 80, como "Take On Me", "Lobo Hombre en París", "Forever Young", "Persiana Americana", "La Puerta de Alcalá", "Ni Tú Ni Nadie"; además de comerciales del Mundial de México 86 y hasta de la extinta cadena Burger Boy.

Fue a las 21:19 horas, después de una cuenta regresiva, que la artista española apareció en el escenario del lugar, al aire libre, vestida de blanco, casi como una hada en el bosque.

Sin dar tregua a sus seguidores, entre jóvenes y adultos que venían en pareja o en familia, y abriendo la "pista de baile", se arrancó con "El Cine", "Ay Qué Pesado", "Me Colé En Una Fiesta" y "Hoy No Me Puedo Levantar".

Hizo una pausa en la que dijo que la noche sería una fiesta, y que cada quien la disfrutara como quisiera, ya sea cantando, bailando o abrazándose, aunque interrumpió su discurso cuando le regalaron un cuadro, que le hicieron llegar al escenario.

Tras esto, dio paso a su faceta como solista. Con "A Contra Tiempo" y "Ya No Te Quiero" el ambiente se volvió bohemio.

Tomó prestada "Hay Corazones", tema de Miguel Bosé que cantó con él en su disco de duetos Papito, aunque se le olvidó una parte de la canción.

"Que nunca les corten las alas, los sueños, México, ¡a volar!", dijo durante el tema "Veinte Mariposas" antes de salir del escenario a cambiarse con un conjunto rosa con brillo.

"Firma mi hombro para tatuaje", decía un cartel de un seguidor, y Ana estaba dispuesta a cumplirle su petición, pero no ocurrió.

Un momento aún más íntimo, en el que tomó asiento y cantó "Cruz de Navajas" con un peluche que le regalaron, además de un tema que le compuso Leonel García.

Con "Mujer Contra Mujer" celebró la diversidad y vinieron éxitos como "Los Amantes", "Aire", "La Fuerza del Destino", pero fue con "Un Año Más" que se despidió entre el aplauso y la euforia del público.

Cerró su presentación con "Hijo de la Luna", "Hora y Cuarto", "Duele el Amor" y "Me Cuesta Tanto Olvidarte", nuevamente arropada por los músicos, cerrando así la velada a las 23:30 horas, con un sold out de mil 700 personas, según los organizadores.