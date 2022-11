Cautiva elenco de 'Pantera Negra' en alfombra de Satélite

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- A Tenoch Huerta lo aclamaron como si fuera el rey, a Mabel Cadena la adoraron por su candor natural y a Lupita Nyong'o la idolatraron por hablar en español y por sus "pasitos de baile".

En la premier internacional de Pantera Negra: Wakanda por Siempre, que se hizo en un complejo de cines en Ciudad Satélite, las estrellas del filme cautivaron por sus detalles con la audiencia, incluida Letitia Wright y el director y coautor, Ryan Coogler.

Cuando un fan le preguntó, vía remota a Tenoch sobre sus dotes de bailarín, porque saben que ama las cumbias, dijo que sus favoritas de siempre han sido "La Cumbia de los Pajaritos", de Los Mirlos, y "Oye Mujer", de Raymix. Ni tardos ni perezosos, los organizadores le pusieron la primera rola mencionada y el intérprete de Namor en esta nueva entrega de Marvel Comics, convidó a la conductora, Elyfer Torres, a bailarla.

"Oye muy bien, sí que lo hacen bien", dijo después Lupita. Compartió unos detalles y contó que en los tiempos en que ella vivió en el País, la que estaba de moda era "Suavemente", de Elvis Crespo. Alex Montiel, el conductor, le dijo que si la bailaba, pero nadie se apuntaba. El originario de Ecatepec se anotó y la bailaron, la gozaron y se las aplaudieron.

Eso fue en la reunión con medios de comunicación, influencers y fans que se dio después de la alfombra roja y presentación de los histriones que estelarizan la película que se estrena mañana en todo México y un día después en todo el mundo.

De todos los presentes, el que se llevó la noche fue el actor de 41 años, ya que los aplausos, gritos, solicitudes de autógrafos y selfies desataron tal locura que ni él se la creía. En su papel de Namor, tiene un papel estelar en el largometraje que le da continuidad al Pantera Negra que dejó inconcluso Chadwick Boseman, el actor que lo encarnó y que falleció de cáncer.

"Fue un gozo hacer este filme, yo soy el más feliz y me encantaría que hubiera más, una película solo para él, una solo centrada en él; pero he de decir que si luce es porque está el personaje de Letitia ahí, porque con ella tengo muchas escenas y ella es fabulosa, yo me siento fascinado de lo que está pasando con la película y espero que a todos les guste", expresó Huerta en la alfombra.

Mabel Cadena fue de las primeras en aparecer ante la audiencia y asombró por su imagen y porque se mostró demasiado incrédula de lo que sucedió para que llegara a encarnar a Namora.

"Creo que mi principal obstáculo fue pensar ¿lo podré hacer? Cuando dejé de razonar así, me la creí y disfruté todo", platicó la veracruzana, quien usó un vestido de mezclilla reciclada de la firma Tiempos.

Letitia Wright fue la que más selfies y autógrafos dio de todos, incluso tomó los celulares de quienes se lo pedían y hacía selfies y grababa saludos. Usó un atuendo de Alexander McQueen con las iniciales CB, en honor al desaparecido Boseman.

Coogler, quien antes y después del evento se paró con cuanta persona pudo, también le mostró sus respetos al actor usando un dije de oro con su imagen.

Y Lupita Nyong'o, toda fashionista y deslumbrante como suele ser, vistió un atuendo negro de piel y sobre este, un gran abrigo, vaporoso, en rojo. Casi no se acercó a las selfies, porque las tomaban sin que ella se aproximara a la gente. Y dio pocos autógrafos en comparación a los demás.

Camilo Lara, supervisor musical en el filme, estuvo presente también en el evento, lo mismo que Santa Fe Klan, el rapero de Guanajuato que causó revuelo saludando a fans, y quien al final de la velada, cantó la pieza "Soy", que hizo para la película.