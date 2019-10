Cautivan 'Los Espookys' a EU

Ciudad de México.- Las libertades creativas que ofrece su disparatada premisa permitieron que Los Espookys conectara con el público estadounidense, pese a ser la primera serie en español de HBO dirigida a dicha región.

La serie, sobre un grupo de amigos que se dedica a crear eventos sobrenaturales a domicilio, gustó tanto que ya se alista su segunda temporada, de nueva cuenta protagonizada por Cassandra Ciangherotti.

"Hay mucho surrealismo en la serie y lo divertido es que puede tener muchísimas vertientes. Lo que conectó fueron las posibilidades de un mundo oscuro, la comedia con muchas cosas absurdas sucediendo", opinó la actriz mexicana en entrevista.

"Los creadores dijeron: 'si estamos en una especie de Latinoamérica unida y estamos hablando así, ¿por qué no va a poder el espejo volar?' Se permitieron llevar esto a otros lugares. Es una serie donde está prohibido de cierta manera el drama y enojarse".

Escrita por Ana Fabrega, Julio Torres y Fred Armisen, quien formó parte de Saturday Night Live, el show retomará su rodaje a finales de este año o principios de 2020, aunque sin un rumbo establecido.

Ciangherotti, quien interpreta a Úrsula, una chica que trabaja en un consultorio dental, no ofreció más detalles sobre lo que se verá en la segunda temporada, pues asegura que la producción es impredecible.

"En la serie se va una conductora de un programa de tele y mi personaje pasará una 'spookiaventura' con eso, pero están bien locos los creadores, así que no tengo idea de a dónde nos vayan a llevar.

"No es que podamos improvisar mucho, pero son personajes muy divertidos. Sólo estar en el set conviviendo con ellos es un espacio muy genuino y diferente. A pesar de que les gustan las cosas oscuras, dan mucho amor y paz".