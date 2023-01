Celebra 'Cirque Música Querida' 100 shows en honor a JuanGa

CDMX.- Cirque Música Querida, La Celebración Oficial de Juan Gabriel demostró que el legado del "Divo de Juárez" sigue más vivo que nunca, tras llegar a la presentación número 100 en el Teatro San Rafael.

Daniela Romo fue la encargada de develar la placa que conmemora el primer centenar de funciones que rinden tributo al intérprete de "Hasta Que Te Conocí".

Romo, de 63 años, disfrutó de la puesta en escena que para celebrar contó además con mariachi en vivo.

"Este teatro es muy importante para mi. Quiero darles las gracias por apoyarlo, esto es sagrado y les agradecemos que no lo dejen y que no lo suelten", dijo la intérprete de "Yo No Te Pido La Luna", mientras se hincaba para mandar un beso al entarimado.

El productor Morris Gilbert fue el primero en subir al escenario para felicitar al elenco por el esfuerzo y trabajo que han hecho desde que estrenaron en octubre del año pasado.

"Hay artistas de más de ocho países entregándolo todo. Es increíble la sensación porque parece que estrenamos ayer. Estamos felices de que nos acompañen esta noche", señaló Gilbert.

Producida por Stephen Cook, presidente y fundador de TCG Entertainment y Cirque Música, La producción de Cirque Música Querida tiene al frente a Antoinette DiPietropolo como directora y coreógrafa y Edgar Ibarra en la dirección musical.

"Este espectáculo me ha hecho gozar, disfrutar y llorar, y les pido que no lo dejen, porque hay un gran talento", pidió Romo a los presentes.

Para cerrar con broche de oro y a petición del público, Romo entonó "De Mi Enamórate", tema compuesto por Juan Gabriel que ella volvió éxito.