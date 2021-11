Celebra Disney las tradiciones de Colombia en 'Encanto'

Ciudad de México.- Todo un mosaico de color y folclor trae Encanto, filme de Disney que resalta las tradiciones más arraigadas de Colombia, desde la fraternidad familiar y la variedad gastronómica hasta su gran espectro de colorido y arte.

Al prepararse para hacer esta cinta, que llegará a cines este jueves y que tiene música de Lin-Manuel Miranda, los codirectores Jared Bush, Byron Howard y Charise Castro Smith realizaron un viaje a ciudades como Bogotá y Cartagena.

"Fue como si hubiéramos absorbido todo lo que vimos durante varios meses. No estoy seguro cómo fue que íbamos acompañados de don Luis, papá de Lin-Manuel, pero la exploración de las culturas se hizo muy divertida con él", platicó Howard en la presentación virtual del filme.

"¡Tampoco sé cómo mi papá fue a dar ahí!", agregó Miranda. "Pero estuvo y me da mucha alegría saber que fue parte de esta experiencia en la que la música te toca el alma. Es un folclor muy arraigado, de mucho orgullo, y que hace el perfecto acompañamiento con la historia que te presume todo: gastronomía, tradiciones, color".

En la película, Encanto es el nombre del lugar donde suceden los hechos. Ahí vive la familia Madrigal, cuyos integrantes nacieron, cada uno, con un don extraordinario. La única excepción es Mirabel (voz de Stephanie Beatriz), joven que vive bajo el yugo de su abuela, Alma (María Cecilia Botero).

"Es una chica que desea satisfacer las expectativas de los demás a toda costa, pero le es imposible", dijo Beatriz.

Otros personajes que viven en Encanto son Isabela (Diane Guerrero), la hija casi perfecta, y Luisa (Jessica Darrow), quien está dotada de fuerza física extraordinaria. Bruno (John Leguizamo), el tío de las jóvenes, puede predecir el futuro y Julieta (Angie Cepeda), la madre, prepara alimentos que pueden curar al comensal.

Pero aunque todo parece bello y mágico, los Madrigal pasan por situaciones difíciles, derivadas en parte de su deseo de ser la familia perfecta. Además, Mirabel siente una gran presión por mostrar que es parte del clan, incluso sin tener un superpoder como el resto.

Los enojos entre Mirabel y su abuela se salen de control y pierden toda proporción, pero cuando ocurre una catástrofe, ambas deberán enfrentar sus sentimientos y el 'Encanto' tendrá que prevalecer.

"Todos lo vemos como un orgullo que Disney esté mostrando una historia muy alejada de los clichés latinos y que nos ofrezca una profundización muy rica", afirmó María Cecilia Botero. "Muestra los contrastes familiares, las diversidad de ideología hablamos de un realismo mágico muy elaborado y creativo".

John Leguizamo, quien interpreta a Bruno, también celebró que Disney se haya inspirado en la cultura colombiana.

"Me encanta esta forma de presentar a un hispano alejado de los clichés, pero muy conocido: dicharachero. Me toca este personaje que habla, habla y habla y no se cansa. Siempre tiene cosas que decir y hay personas que se desesperan con su personalidad al grado de decirle: '¿por qué no te callas?'", expresó el actor.

"Nos encanta preocuparnos por todos; por el tío, el primo, el hermano y la abuela. Aunque pueda parecer que nos distanciamos, siempre nos reconciliamos porque la sangre puede más que todo", agregó Diane Guerrero.

El filme también incluye las voces de Ravi Cabot-Conyers, Carolina Gaitán y Maluma, quien interpreta a Mariano, el prometido de Isabela.