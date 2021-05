Celebra Eiza ser la actriz más taquillera de Estados Unidos

Reforma

Ciudad de México.- La mexicana Eiza González está que explota de júbilo luego de que compartiera en sus redes sociales la noticia de que ingresó al Top 10 de las Estrellas Más Taquilleras de 2021 en Estados Unidos.

La actriz publicó en Instagram y Twitter la oficial del portal The Numbers, especializado en conteo de taquilla local en EU, el cual la posicionó en el quinto lugar del conteo.

"Normalmente, nunca comparto cosas como esta, pero esto va para todas las personas que me dijeron que una mujer (inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido) no podía ser protagonista, o que a la gente no le importaba. Bueno, mírenme ser la mujer más taquillera.

"Esto va para mis mexicanos y latinos, porque nos merecemos ser vistos. Y gracias a ustedes por el apoyo, porque ustedes son los que van al cine", puntualizó la también modelo de 31 años.

De acuerdo con la información del portal, el listado muestra las estrellas más taquilleras de 2021 según la taquilla nacional de las películas en las que tuvieron un papel principal en 2021, y los dos años anteriores.

"El puntaje de estrellas en esta lista representa los puntos asignados a cada una de las principales estrellas de las 100 mejores películas (según la taquilla nacional) en el año actual y los dos anteriores.

"Por aparecer en la película número uno en un año, una estrella obtiene 100 puntos; la película número dos, 99 puntos, y así sucesivamente. Esto recompensa a los actores por aparecer en una serie de filmes exitosos en el transcurso de tres años más que por protagonizar solo un enorme éxito durante el mismo periodo".

Dentro de la ficha de trabajo de González, incluida en su perfil de The Numbers, se enumeran las ocho cintas por las que logró esta mención, aunque en realidad sólo la mitad le otorgaron el puesto: Alita: Battle Angel (2019), Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019), Bloodshot (2020) y Godzilla vs. Kong (2021).

Las otras cuatro, Paradise Hills (2019), She's Missing (2019), Cut Throat City (2020) y I Care a Lot (2021), tuvieron una corrida modesta en cines de EU; la última fue estrenada en exclusiva en Netflix.

En la mayoría de estas producciones, González tuvo un crédito secundario, a excepción de She's Missing y I Care a Lot, donde brilló como coprotagónica de cada historia.

Como explica The Numbers, en 2021, y tan sólo en Estados Unidos, la única cinta que ha estrenado la mexicana en salas, Godzilla vs. Kong, recaudó 98 millones 335 mil dólares. El filme es uno de los pocos que se han lanzado en cines este año, conforme se han reabierto las salas frente a la pandemia del Covid-19.

La actriz, que se coloca en el quinto puesto del listado, es superada sólo por Will Smith (4), Liam Neeson (3), Tom Holland (2) y Samuel L. Jackson (1).

González es la primera mujer que aparece en el conteo. Tras de ella figuran Margot Robbie (6), Robert Downey, Jr. (7), Brie Larson (8), Karen Gillan (9) y Lupita Nyong'o (10).

"Me sentí desmoralizada pero me esforzaba por creer en mí mismo cuando mucha gente no lo hacía. Bueno, a la gente sí le importaba. Esto es obra de la gente. Puede que no sea enorme para algunos, pero para mí, es un momento que nunca pensé que vería", escribió Eiza en Instagram.

"Por mi gente, los mexicanos. Los Latinos siempre creen. Porque otras personas se preocupan por nosotros y yo me preocupo por ti. Me siento muy orgulloso de esto, discúlpeme de antemano porque sé que esto es un poco cursi, pero quería compartirlo y agradecerles. Gracias mi gente. ¡Sí se puede!".

Artistas como Ana de la Reguera, Ruby Rose, Calvin Harris, Lorenza Izzo, Sara Sampaio, Camila Sodi, Aaron Paul, Alice Braga y Ella Balinska, entre otros, la felicitaron con mensajes de ánimo en sus redes sociales.