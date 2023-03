Celebra la serie 'Las Pelotaris 1926' a mujeres guerreras

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Biarritz, Francia.- Esta ciudad francesa enclavada en la costa vasca hay un frontón que el equipo de producción de Las Pelotaris 1926 ha acondicionado para hacerlo pasar por el icónico Frontón México de la CDMX.

La actriz mexicana Zuria Vega, las españolas Claudia Salas y María de Nati, así como la colombiana Viviana Serna, pelotean frente a las cámaras (dirigidas por Jesús Rodrigo - Vis a Vis, Los Hombres de Paco) en una de las escenas finales de la primera temporada, que ViX+ estrenará este viernes.

La toma se repite una y otra vez, pero el elenco está concentrado, se respira la camaradería y hay espacio para las sonrisas tras los cortes. Estas jornadas finales contrastan con las de las semanas pasadas en México y España, en las que se rodaron escenas llenas de tensión, romance, intriga y violencia de género.

Por primera vez, comparte el creador de la serie, Marc Cistaré, se cuenta la aventura de un grupo de mujeres guerreras, adelantadas a su tiempo... heroínas del deporte y la vida en toda la extensión de la palabra que pagaron un precio muy alto por tratar de cumplir sus sueños.

"Esta historia me atrapó desde que leí el primer episodio, sin siquiera haber audicionado... Porque no se había contado", relata en un receso Zuria Vega, quien da vida a Chelo. "Es de un grupo de mujeres en los años 20 que empezaron a jugar la pelota vasca, mujeres talentosas, que generaban ingresos y que eran sexualizadas, vulneradas de muchas maneras y, básicamente, estamos contando la historia muy dura de unas mujeres que sobresalieron en un mundo de hombres".

Altos valores de producción

Zuria Vega, estrella de series como El Refugio y La Venganza de las Juanas, resalta que la calidad artística y los valores de producción de Las Pelotaris 1926 la tienen muy emocionada y a la expectativa de la respuesta del público, que exige en las plataformas productos novedosos.

En su personaje (Chelo), Zuria es una exitosa jugadora que, por el contrario, en su matrimonio vive un infierno por la violencia que ejerce contra ella su pareja. Además, enfrenta la disyuntiva de triunfar como deportista o como mujer.

Idoia (Claudia Salas) es una campeona con legiones de seguidores en el País Vasco a la que empresarios mexicanos quieren ficharla como estrella de un frontón por edificar, junto con la creación de un elenco de atletas exclusivas, pero, como Chelo, deberá enfrentar a una sociedad intransigente.

"Una de las cosas más impactantes que me han sucedido tanto mientras leía los guiones como rodando, ha sido ponerme en la piel de esta mujer, que en los años 20 consiguió, junto con otras, llevar un tipo de vida e instaurar sus normas en un mundo patriarcal y conservador, diciendo: '¡Hasta aquí son mis límites!' y mantenerlos.

"Y luego, desde la parte mía, como Claudia, ver cómo en un guion que habla de los años 20 hay muchas referencias que yo sigo viendo y notando hoy en día, eso es lo impactante, realmente. Eso es algo que como mujer me plantea el conflicto y el debate de que está claro que estamos haciendo un camino y luchando por una igualdad vivencial, burocrática y judicial todavía en estos tiempos", reflexiona una de las estrellas de Élite.

María de Nati es Itzy, la mejor amiga de Chelo, y debe disfrazar sus sentimientos y casarse para no ser juzgada por su preferencias.

"Me emociona que aquí se cuentan historias que en otras series no se les da pie, creo que esta es una serie de mujeres y es muy interesante que con mi personaje, Itzi, que estaba muy adelantada a su época, se matice que tiene principios y valores que muestra aunque no le den oportunidad, y que le da igual el dinero que le pongan en frente o la fama que pueda llegar a tener. Ella si cree en algo lo va a defender y también esa libertad sexual que no tenían las mujeres", comparte De Nati, estrella de producciones como la recién estrenada Nacho.

Y en medio del drama que ofrece Las Pelotaris 1926, el espectador también verá en sus 8 episodios emocionantes secuencias de pelota vasca.

Compromiso con la realidad

Aunque Las Pelotaris 1926 es una serie de época, su equipo desarrolló a detalle el mundo visual.

- Se crearon numerosos sets con apego al mobiliario de la década de los 20.

- Se cuidó que el habla de los personajes fuera, en su mayoría, acorde a la época, pese a las licencias creativas.

- Los efectos visuales utilizados fueron para mostrar lo más cercado a como fueron varios escenarios que hoy no existen ya.

- La próxima semana visitará el talento la CDMX para la presentación del proyecto.