Celebra México a Dylan Thomas

Ciudad de México.- Por primera vez, México, así como el resto de Hispanoamérica, se sumará a la conmemoración mundial del poeta británico Dylan Thomas, a celebrarse el próximo 14 de mayo.

La revista literaria Taller Igitur será el primer representante organizador del Dylan Thomas Day en la región y ofrecerá ese día una programación especial de contenidos virtuales de artistas, músicos, críticos y escritores.

Este día se ha afianzado como una celebración internacional cuya sede principal es el Reino Unido, y Taller Igitur recibió la invitación de la nieta del poeta, Hannah Ellis, para coordinar y llevar la representación desde México a toda Hispanoamérica.

La programación especial podrá verse desde el canal de YouTube de la revista, https://bit.ly/3nQuODS, y será una oportunidad de acerarse al legado de Dylan Thomas desde la perspectiva de autores y artistas hispanohablantes, así como invitados de países como Italia, Rusia, España y Alemania.

Las actividades preparadas por Taller Igitur contemplan conferencias, lecturas de poesía, interpretaciones musicales, danza y cortometrajes.

Entre las actividades figura una lectura crítica de una serie de cartas inéditas de Dylan Thomas con su madre, la escritora Coralie Winter, las cuales han sido digitalizadas y pueden ser consultadas en www.tallerigitur.com.

La poeta mexicana Verónica Volkow dará una lectura de poemas inéditos dedicados al autor en compañía de los poetas Waldo Leyva, de Cuba; Víctor Manuel Mendiola y Mariana Bernárdez, de México; María Calle Bajo y Miguel Ángel Feria, de España; Leda García, de Costa Rica; Florentino Díaz de Perú y Lidia Chiarelli, de Italia.

Todos ellos recitarán textos de su propia autoría y traducciones, algunos de ellos hechos ex profeso para esta celebración que recuerda la mítica lectura que Dylan Thomas hizo en 1953 de Under Milk Wood en Nueva York, en el escenario 92Y de The Poetry Center.

El programa contempla el estreno mundial de una pieza compuesta por la guitarrista rusa Nadia Borislova.