Celebra Momoa ser Hombre del Año

Ciudad de México.- Jason Momoa fue nombrado el Hombre del Año por la revista GQ Australia.

El histrión de Aquaman fue seleccionado no sólo por su éxito en cine y televisión, sino que también por su lucha contra el cambio climático.

El actor dijo sentirse honrado por el nombramiento y aceptó que nunca se imaginaba recibir un galardón de ese tipo.

"Es un verdadero honor. Desafortunadamente sólo me queda un mes para disfrutar mi corona, pero me siento muy contento por vencer a los hermanos Hemsworth, porque ya saben, creo que de verdad me merezco esto", bromeó Momoa al recibir el galardón.

La también estrella de Game of Thrones agradeció al público australiano por el nombramiento.