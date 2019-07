Celebran artistas renuncia de Rosselló

Ciudad de México.- Ricky Martin, Nicky Jam y Residente celebraron la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras 12 días de continuas manifestaciones.

Ricky Martin compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que reconoció a las personas que salieron a manifestarse de forma pacífica.

"Lo logramos. Lo logramos en paz. Sin armas, como Gandhi. Pedimos respeto y nos escucharon. Respeto para nuestros niños, para nuestras mujeres, para la comunidad LGBT, para nuestros muertos. Esto no debe repetirse nunca de nuevo.

"No vamos a dejar que nadie nos pisotee de esta manera. Estaremos atentos, vigilantes", dijo el intérprete de "Livin' la Vida Loca".

El cantante reconoció que tras la renuncia de Rosselló, hay trabajo por hacer para los boricuas, pero confió en que las nuevas generaciones aporten por un bienestar social.

René Pérez, mejor conocido como Residente, también compartió un mensaje para celebrar la dimisión del Gobernador.

"Gracias, Puerto Rico, la felicidad que siento no la puedo describir. Fue un mensaje de unidad y de lucha desde el corazón", escribió el ex integrante de Calle 13 en su cuenta de Twitter.

Nicky Jam compartió historias en su cuenta de Instagram de los festejos después de que Rosselló informara que dejará el cargo de Gobernador el próximo 2 de agosto.

"Puerto Rico, lo logramos.

"Todo valió la pena, ¡qué viva Puerto Rico!", fue el mensaje que compartió el intérprete de "Date la Vuelta".

Las protestas en la isla comenzaron después de que se hiciera público un chat en el que Rosselló y sus allegados compartieron mensajes de burla hacia mujeres, niños, comunidad LGBT y afectados por el huracán María.

El Gobernador anunció su renuncia el miércoles por la noche, al rededor de las 23:30 horas, tiempo local.