Celebran en familia

Tomada de Instagram / La reina de belleza con su madre, Alma Carmona Tomada de Instagram / El apoyo de sus padres Alma y Santiago y sus dos hermanas Karen y Mariana ha sido pieza fundamental para lograr sus metas

Chihuahua.- Con la emoción a flor de piel es como la familia de Andrea Meza Carmona vive y festeja a lo grande el triunfo de la chihuahuense, quien se coronó como la mujer más bella del mundo, siendo la tercera ocasión en que México ha logrado la corona de Miss Universo.

Después de un arduo trabajo de preparación, Andrea cumplió uno de sus sueños que desde pequeña anhelaba, gracias a su perseverancia y disciplina.

“Estoy muy emocionada con el corazón en la mano, feliz por mi hija que ha cumplido su sueño; mi familia y yo de última hora nos reunimos porque no me sentía muy bien de salud, íbamos a ver la transmisión del evento con una de mis hermanas y yo, pero al final sí nos reunimos todos mis hermanos y cada quien trajo comida y de todo un poco para ver a nuestra Andrea triunfar”, expresó Alma Carmona, madre de la ganadora de Miss Universo 2021, en entrevista para El Diario.

“Al escuchar el resultado, fue una emoción que no puedo describir, mi esposo y mis otras dos hijas están allá acompañando y apoyando a Andrea, y me llamó mi esposo para compartir la emoción; muy contentos todos, aún no he podido hablar con mi hija Andrea porque, pues tienen dinámicas dentro del concurso… hasta que ya termine podré hablar con ella”, contó.

“Tampoco mi esposo y mis hijas han podido verla, pero allá están y mi Andrea sabe que estoy con ella y yo sabía que traería esa corona. A pesar de que no me sentía bien de salud, con la emoción se me olvidó todo”, dijo entre risas.

“A toda la gente le agradezco todo el apoyo y cariño que le brinda a mi hija, ella ha sabido ganárselo, con su perseverancia y empeño, y me siento muy orgullosa de ella; me llegan mensajes de gente que no la conoce expresándole todo su amor y precisamente mi esposo me comentó que mucha gente que estuvo en el recinto donde se llevó a cabo el evento fue a apoyar a Andrea, desde España hasta gente de Asia apoyándola. Se esperaban fuera del hotel para verla pasar y poder saludarla y eso lo agradezco mucho”, indicó.