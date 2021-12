Celebrando a Walt Disney a 120 años de su natalicio

Ciudad de México.- Walt Disney, uno de los genios creativos más importantes del siglo pasado, dejó una huella imborrable e invaluable en el mundo del entretenimiento en varias áreas, en especial en las referentes al cine, la animación y los parques temáticos.

En el marco de la celebración de los 120 años de su natalicio, este 5 de diciembre (y los 55 años de haber fallecido, mismos que se cumplen el 15 del mismo mes), recordamos sus inicios, su legado, un poco de sus ideas y sus mayores aportaciones a la industria.

Un soñador llamado Walt

Fue el 5 de diciembre cuando Walter Elias Disney llegó a este mundo como el cuarto hijo de la familia formada por Flora y Elias Disney, con su hogar formado en el barrio de Hermosa, en Chicago, donde vivieron durante los primeros cuatro años de Walt hasta que se mudaron a la granja de uno de sus tíos, en Misuri.

Desde pequeño, Walt mostró interés por el dibujo y la pintura, copiando los diseños que veía en las tiras cómicas del periódico que su padre leía, y al llegar a su adolescencia, tras cambiar nuevamente de casa, se mostró atraído por las películas y el vodevil gracias a uno de sus compañeros de clase y su familia, que le enseñaron todo tipo de producciones.

El joven Walt deseaba estudiar dibujo más que nada en el mundo, y es por ello que logró matricularse en el Instituto de Arte de Kansas City en clases sabatinas, así como a cursos de caricatura por correspondencia, aunque no la tuvo fácil, porque no podía desatender el trabajo que su padre le consiguió repartiendo periódicos junto a su hermano Roy.

Fueron pasando los años y la vena creativa de Walt sólo fue creciendo, al grado de que realizó caricaturas para un periódico en sus días de preparatoria, y estudiando en la Academia de Bellas Artes de Chicago durante las noches; no obstante, tuvo que hacer una pausa a sus cursos por la llegada de la Primera Guerra Mundial, para la cual sirvió como conductor de la Cruz Roja tras falsificar sus papeles e indicar que era mayor de edad.

Sus días en la guerra no fueron impedimento para sus creaciones, ya que realizó varios dibujos para alegrar a sus compañeros del ejército, y hasta formó parte del periódico Barras y Estrellas publicando algunos diseños y tiras cómicas cortas. Cuando regresó a Kansas City al finalizar el enfrentamiento, consiguió un trabajo como aprendiz en el Estudio de Arte Comercial Pesmen-Rubin, realizando diseños para publicidad, catálogos, obras de teatro y más.

Sin embargo, la falta de ingresos hizo que Pesmen-Rubin perdiera su empresa, lo que hizo que Walt y uno de sus amigos, Ub Iwerks, decidieran crear su propia firma, Iwerks-Disney Commercial Artists, la cual no despegó como esperaron y los orilló a buscar empleo en la productora Kansas City Film Ad Company, que le dio un giro de 180 al sueño de Walt.

Creando sus sueños

En sus días en la Kansas City Film Ad Company, Walt descubrió que la animación era lo suyo, por lo que realizó algunos proyectos experimentales en casa, dándose cuenta de que la animación con papel semitransparente podría ser el futuro del negocio; sin embargo, los directivos de su empresa no lo creyeron así, lo que obligó al famoso a buscar su camino.

Mejor Largometraje Documental: también logró dos estatuillas por The Living Desert (1953) y The Vanishing Prairie (1954).

Mejor Cortometraje Documental: logró llevarse dos preseas por The Alaskan Eskimo (1953) y Men Against the Arctic (1955).

La popularidad del personaje fue brutal, al grado de que Walt buscó mejorar no sólo la calidad de su animación sino también de su sonido, contratando al compositor Carl Stalling, para trabajar en la música de su siguiente corto: The Skelleton Dance, que contó también con la labor de varios artistas locales, muchos de los cuales se mantuvieron por años en la empresa y fueron conocidos como Los Nueve Viejos.

Fue en 1928, en el cortometraje Plane Crazy, que el icónico ratón hizo su debut, aunque ni ese clip ni el que le siguió, The Gallopin’ Gaucho, consiguieron distribuidor, por lo que Mickey tuvo que esperar hasta que se desarrolló su tercer corto, Steamboat Willie, que fue el primero en tener sonido, para llegar al público gracias a un acuerdo entre Walt y un ex ejecutivo de Universal, Pat Powers.

Walt y Charles no sólo no se llevaban bien, sino que tampoco estaban en el mismo canal respecto al futuro de Oswald: mientras que el primero quería negociar mayor paga por su trabajo (y el de Ub Iwerks) con los especiales del personaje, el segundo le hizo una jugarreta no sólo llevándose a su equipo de animadores a trabajar para él sino también vendiendo los derechos de propiedad intelectual a Universal.

Pero una productora no podía funcionar sin el personal necesario, por lo que invitaron a su barco a la artista de tinta Lilian Bounds, quien de hecho se convirtió en la esposa de Walt en meses posteriores; una pareja feliz… aunque con ciertas discrepancias en el trabajo, ya que ella no siempre estuvo de acuerdo con las decisiones de su marido.

Walt consiguió que muchas de sus producciones televisivas tuvieran un canal recurrente: ABC, que después de varios años terminó dependiendo de los segmentos que se trabajaban en Disney, a pesar de que aún no se producía un proyecto de emisión diaria.

Eso cambió con la llegada de dos especiales: uno de Navidad, estrenado en 1950 y que hablaba sobre la creación de Alicia…, y una antología de dibujos animados titulada Walt Disney’s Disneyland, que tuvo un éxito brutal y dio paso a un contrato para su primer programa diario, The Mickey Mouse Club, con varios espacios de entretenimiento.

Pero la buena fortuna de Walt Disney’s Disneyland no se quedó en el ámbito de la televisión, ya que su canción principal, “La Balada de Davy Crockett”, fue tan consumida que llevó a Walt y a su empresa a invertir en un nuevo rubro: el musical, con la creación del sello Disneyland Records.

Otras proezas

En sus últimos años de vida, Walt se implicó en varias colaboraciones con organismos diversos como la NASA y el Comité de los Juegos Olímpicos, e implementó varias técnicas nuevas para sus películas futuras. Aquí un listado:

Fue consultor de la Exposición Nacional Estadounidense en Moscú, que se realizó en 1959, para la cual sus estudios ayudaron con la creación del segmento America the Beautiful, de los más populares en el evento.

Lo eligieron como presidente del comité de espectáculos de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960, celebrados en California, para los que diseño las ceremonias de apertura, cierre y entrega de medallas.

Trabajó mano a mano con el diseñador de cohetes de la NASA Wernher von Braun, con quien hizo un segmento especial de su serie Disneyland titulado “El Hombre en el Espacio”.

En noviembre de 1966 a Walt le diagnosticaron cáncer de pulmón, derivado de su consumo desmedido de tabaco desde la Primera Guerra Mundial, por lo que se sometió a terapia de cobalto para intentar curarlo, aunque no funcionó, ya que días después fue ingresado al Hospital Saint Joseph, de Burbank, donde falleció el 15 de diciembre, a 10 días de alcanzar los 65 años.

La causa oficial del deceso se decretó como una insuficiencia circulatoria provocada por el cáncer; cremaron su cuerpo dos días después, e inhumaron sus cenizas en el Forest Lawn Memorial Park, en California.

Para su productora, Walt participó en 81 producciones contando dos que se estrenaron el año siguiente a su deceso: El Libro de la Selva y The Happiest Millionaire, y para 1968 obtuvo su Óscar póstumo a Mejor Cortometraje Animado por Winnie the Pooh en el Bosque Encantado.

La partida de Walt dejó un gran hueco en Disney, al grado de que la productora no volvió a trabajar en filmes animados (sí produjo, pero no realizó directamente), hasta la producción de La Sirenita, estrenada en 1989, que fue declarada como el Renacimiento de Disney por The New York Times.

Roy aplazó su jubilación para continuar con la dirección de la compañía, que creció con la llegada de Walt Disney World y otras producciones en imagen real. La hija mayor de Walt, Diane, también se implicó en el negocio tiempo después, y desarrolló junto a su hijo, Walter, un museo en honor a su padre, que llamó The Walt Disney Family Museum y abrió en 2009, con piezas que el creativo ocupó durante su tiempo laboral activo y otros objetos de su vida privada.

Algunos honores famosos

La figura de Walt fue recordada por varias celebridades y estrellas del entretenimiento como H.G. Wells, quien hizo una referencia a él en su novela The Holly Terror (1938), o los filmes Dream Is a Wish Your Heart Makes: the Annette Funicello Story y El Sueño de Walt, en los que fue interpretado, respectivamente, por Len Cariou y Tom Hanks.

También se hizo popular el libro El Americano Perfecto (2001), de Peter Stephan Junk, que fue un trabajo de ficción donde se imaginó a Walt como un racista hambriento de poder, y que fue adaptado a una obra de teatro en 2013 por Philip Glass.