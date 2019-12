Celebrará Del Castillo Navidad en EU

Monterrey.- A Kate del Castillo lo Grinch se le quitó para estas fechas, pues en su casa de Los Ángeles un gran pino ilumina no sólo a ella, sino a toda su familia que ya llegó para celebrar las fiestas.

La actriz está feliz con la presencia de su papá, Éric del Castillo, así como la de su mamá, Kate Trillo, y de su hermana Verónica y el hijo de ésta, en su residencia.

"Ya estoy en Los Ángeles, y vamos a pasar la Navidad al estilo nuestro ya mezclado con la comida americana y la comida mexicana tradicional y los regalitos", compartió Eric en entrevista telefónica sobre el encuentro con su hija.

El artista de 85 años se mostró feliz porque la vida les permite estar reunidos en estas fechas.

"Estamos contentos de estar en la casa de mi hija Kate, con mi esposa, mi hija Verónica, mi nieto, muy felices", añadió Eric.

Esta vez a ellos les tocó viajar a Estados Unidos para la cena de Noche Buena y Año Nuevo.

"Hemos hablado de que un año ella vaya a México ahora que ya puede ir, y en otro año venimos nosotros, y así nos damos gusto", agregó el actor.

Pero esta vez Kate sorprendió con la decoración navideña en su casa de Los Ángeles, pues el año pasado pareció mostrarse reacia a estas festividades.

"Sí, sí, fue una sorpresa muy bonita. Su arbolito está increíblemente bello", expresó el primer actor. "Siempre ha tenido todo (arreglado), pero ahora sí nos sorprendió porque lo puso de una forma muy bonita".

El año pasado, Kate celebró con una pijama del personaje verde que odia la Navidad, el Grinch, asegurando que era el outfit perfecto para ella, aunque ahora está más festiva.

Hace días compartió un video en sus historias de Instagram en el que presentó la decoración de su casa, la cual confesó que no fue creación de ella, pero sí se mostró emocionada, pues su hogar estaba listo para recibir a su familia.

Esta visita tiene contenta a la actriz que estrenará la cinta Bad Boys for Life el 17 de enero en Estados Unidos. En la producción, la mexicana comparte créditos con Will Smith, Martin Lawrence y Vanessa Hudgens.