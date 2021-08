Celebrará en auto concierto

Cortesía

La DJ Labibe, quien además es cantante y productora, es orgullosamente chihuahuense, se ha posicionado como una de las promesas en la escena de la música electrónica, y hoy dará muestra de su talento dentro del auto concierto ‘Kentucky Fried Celebration’, la cita es en punto de las 8:00 pm en el autocinema ubicado en Ave. Cristóbal Colon Fraccionamiento 2, con cupo limitado.

En entrevista para El Diario la DJ Labibe, de 22 años de edad, compartió sus inicios en la música y cómo es que ha ido forjando su carrera, actualmente cuenta con casi dos años profesionalmente como Dj.

“Desde pequeña siempre me llamó la atención la música, a los cinco años comencé a cantar, luego tomé clases de piano y batería; pero realmente lo que más me apasiona es cantar y la música electrónica es algo que desde siempre me ha gustado, veía los videos de los djs desde que estaba niña y me emocionaba, así que siempre supe que la música era lo mío”, dijo Labibe.

La música en sus venas

Refirió que su gusto por la música lo tiene gracias a su linaje familiar, su hermana Paulina Bujaidar también es Dj, además una de las personas que la impulso a seguir con su carrera artística fue su abuelo Sergio Villarreal, quien además fue un reconocido locutor.

“Él fue una de las personas que más me insistió en continuar, de seguir mi gusto por la música para forjar una carrera, él fue una persona muy importante en mi vida, aunque ya no está conmigo, se lo voy a agradecer siempre. Mi familia siempre me ha apoyado bastante, siempre me inspiran a seguir adelante también una de las personas que me impulsa es mi novio quien es productor y además tiene una banda que se llama Midnight Generation”, expresó.

Compartió que es tanto su amor por el canto que próximamente combinara su faceta como Dj con su voz, además dijo que la respuesta del público ha sido muy favorable, aseguró que las redes sociales, han sido sus aliadas para dar a conocer su proyecto musical actualmente la Dj chihuahuense cuenta con más de 19 mil seguidores en instragram.

¡Síguela!, en: instagram.com/labbibe/

“Mediante mis redes comencé a mostrar mi vida, hace como cuatro años y genere un público que ha sido muy fiel me han apoyado mucho, lo cual agradezco mucho y estoy muy contenta, cuando di mi primera tocada como Dj en serio que dije este feeling lo tengo que tener siempre”, contó.

Proyectos

“Estoy coproduciendo algunas canciones, a las cuales les voy a incluir mi voz, además tengo un proyecto junto a mi hermana Paulina quien también es Dj ya cuenta con una amplia trayectoria, para que la gente esté pendiente y me siga en mis redes sociales que es donde continuamente estoy subiendo contenido de todo lo que estoy haciendo”

Hoy, estará presentándose en un auto concierto, por lo que se encuentra muy emocionada de volverse a reencontrar con su público, “es la inauguración de una cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense especializada en pollo frito KFC, donde estaremos celebrando con un set de música, así que hago la cordial invitación a toda la gente a que vaya saboree un buen combo y disfrute al ritmo de mi música, será una gran e inolvidable experiencia”, indicó.

Cupo limitado, este evento se llevará a cabo respetando todos los protocolos y medidas sanitarias vigentes, por lo cual es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento y seguir las indicaciones del personal para garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos los asistentes.

EL DATO

Hoy

Autoconcierto ‘Kentucky Fried Celebration’ con Dj Labibe

Hora: 8:00 pm

Acceso: gratuito

Lugar: auto cinema ubicado en Ave. Cristóbal Colon Fraccionamiento 2 17501 int. pad 1. Colonia Valle de San Pedro, Chihuahua.