Celebridades advierten dejarán Twitter por Elon Musk

Associated Press / Los productores Shonda Rhimes, Ken Olin y Brian Koppelman han dicho que se retirarán de Twitter, una vez que Elon Musk tome posesión

Ciudad de México.— Shonda Rhimes se unió a otras celebridades que han advertido que se retirarán de la red social Twitter, una vez que Elon Musk tome posesión.

"No esperaré por lo que sea que Elon haya planeado. Adiós", tuiteó este sábado la magnate de la televisión y creadora de Grey's Anatomy, que se unió a Twitter en noviembre de 2008 y tiene 1,9 millones de seguidores.

Según The Hollywood Reporter, ella se une a otras figuras de Hollywood que han declarado harán la misma retirada como el productor ejecutivo de This Is Us, Ken Olin.

"Me voy de aquí", escribió después de haber publicado previamente: "El día que @elonmusk se haga cargo de Twitter, me voy",

El showrunner de Billions, Brian Koppelman, pidió que ahora lo busquen en Instagram, porque se avecina el cierre de su cuenta.

Estas reacciones se dan luego de que Musk tuiteó el jueves medidas a través de frases como: "el pájaro está liberado", y "la comedia ahora es legal en Twitter".

También ha expresado que permitiría que el ex presidente Donald Trump y otros usuarios prohibidos regresaran.