Celia vive a través de cubana

Ciudad de México— Dicen que la admiración es el mayor gesto de amor que puedes tener hacia alguien y la cantante cubana Lucrecia lo sabe, por eso al interpretar a ‘La Reina de la Salsa’ en ‘Celia Cruz: El Musical’ se entrega con toda su alma.

Y es que dice que esta oportunidad es “algo superior. Me llena de alegría y de temor, porque es muy grande nuestra Celia, y muy querida, por eso busco que con mi interpretación todo mundo salga complacido y se sienta feliz”.

En entrevista, Lucrecia aseguró que tuvo la fortuna de conocer y compartir el escenario con Celia, lo que significa una dosis extra de exigencia consigo misma para lograr retratar fielmente a esta gran mujer, a quien recuerda por su enorme dedicación hacia los otros.

“La amistad surgió porque compartimos escenario, aunque yo la adoro y admiro desde antes, pero imagínate que durante un homenaje que le hicieron y en el que yo fui invitada, ella me escribió la canción ‘Agua con azúcar y ron’”, refirió con gran emoción.

Tras ese encuentro ambas cantantes mantuvieron una estrecha amistad, al grado de que Celia Cruz fue madrina del hijo de Lucrecia.

“Mi hijo nació un día después de su cumpleaños, que es el 21 de octubre, y me llamaba para ver qué sucedía con él. Siempre muy dedicada con todos”, refirió.

Con gran emoción y entre risas, recuerda que tanta era la entrega de Celia hacia su familia y amigos, que bajo la nieve, en París, Francia, fue a buscar el regalo para su ahijado. “Por supuesto que yo me enteré mucho tiempo después”, anotó.

Son muchas las anécdotas que tiene al lado de ‘La Reina del Tumbao’, lo que hace sentir a Lucrecia una mayor responsabilidad a la hora de interpretarla y compartir con su público sus inicios en la música, los encuentros y desencuentros con su padre, el apoyo que recibió de su mamá y los hechos que marcaron su vida.

Para lograrlo, dijo, se prepara desde el alma y luego se concentra en los monólogos y en las 26 canciones que se escuchan durante el show. “Nuestra reina de la salsa tenía una voz muy poderosa”, aseguró con entusiasmo.



Oculta sus colores

Poseedora de una larga melena, trenzada y colorida, Lucrecia debe ocultarla bajo una peluca color naranja (mítica de Celia) y “pesa, pesa muchísimo, pero la verdad no sólo la peluca sino todo el atuendo completo”, refirió la artista, quien ha grabado 13 discos de estudio a lo largo de su trayectoria musical.

“La primera vez que usé el vestuario, el maquillaje y peluca dije: Lucre, no llores porque ahora sí ya está”, recordó la cantante de origen cubano.

“Es muy, muy lindo verte así como era ella. En lo personal es para mí un regalo y en lo profesional es maravilloso poder entrar en el universo de la ‘Diosa de la Salsa’, en su universo personal y vocal, y poder hacer que su público la siga teniendo presente”, señaló Lucrecia.

Esta será la primera vez que “Celia Cruz. El Musical” se presente en México en una única función, el 4 de mayo en el Teatro Metropólitan.

El espectáculo fue concebido en la ciudad de Miami, con el objetivo de mantener vivo y en todo su esplendor el legado de Celia, y ha tenido temporada en Estados Unidos y España.