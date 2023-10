Cena Britney Spears con Maluma y J Balvin en Nueva York

Ciudad de México.- Previo al lanzamiento de su libro de memorias, Britney Spears disfrutó de una cena con los artistas de género urbano, Maluma y J Balvin, en Nueva York.

De acuerdo a Page Six, Spears, de 51 años, se encontraba comiendo sushi en Zero Bond, cuando los cantantes colombianos le hicieron señas para que se sentara con ellos.

"Los chicos le avisaron y ella y su grupo se unieron. Todos estaban de buen humor. Britney era toda sonrisa y estaba muy feliz de estar de regreso en Nueva York por primera vez en mucho tiempo", dijo una fuente cercana al medio internacional.

El momento fue enmarcado en una fotografía que compartió el intérprete de "Hawai" en redes sociales; "Quien así como yo en el amor?", escribió en la descipción.

Música y su libro "The Woman In Me", fueron algunos de los temas que habló la intérprete de "Toxic" en la reunión.

El libro de memorias de la intérprete de "Toxic" llegará el 24 de octubre de la mano de Gallery Books, un sello de Simon & Schuster, se informó en un comunicado. La 'Princesa del Pop' también dará voz a la versión audiolibro, según TMZ.