Chacachachán, abre el telón... virtual

Cortesía Cortesía Cortesía

Chihuahua, Chih.- La compañía de Teatro Mágico Chacachachán, se adapta a la nueva normalidad y ¡Abre el telón online! y por segundo año consecutivo presentarán su trabajo y talento dentro de las actividades de la Feria Estatal de Libro de Chihuahua, la cual llevará a cabo del 23 de octubre al 1 de noviembre en modalidad virtual.

La compañía de teatro chihuahuense llegará a escena virtual con tres obras “Los hijos de la cuarentena”, “Influencer o no ser” y “Leyendas”, las cuales promueven los valores e iniciativa de los niños y jóvenes para acercarse a la lectura.

“Propusimos estas obras muy apegadas a la realidad con todo lo que está ocurriendo con “Los hijos de la cuarentena” hicimos investigación con niños de varias edades, sin que influyeran los papás de cómo ellos se sienten los pequeños realmente a esta situación que vivimos, entonces nos basamos en estos testimonios de los niños y de los padres de familia, todo basado en hechos reales y todo se resumió en que la prioridad son los hijos, la familia y la salud, que es dedicada a público infantil y adolecente, pero es para toda la familia”, dijo en entrevista para El Diario, Ana Sáenz directora y productora de Chacachachan.

“Los hijos de la cuarentena”, es una tragicomedia y tiene como objetivo principal plantear como es la realidad, la situación adversa que se vive, pero al mismo tiempo se dan propuestas de varias actividades que se pueden realizar en familia y aligerar el encierro debido a la pandemia que aqueja a todo el mundo. Contará con las actuaciones de Deisy Villegas, Sergio Quintana Miranda, Natalia Gómez y Gabriel Villa.

Por su parte “Influencer o no ser”, será protagonizada por los actores Maya Caraveo quien interpretará a Elisa y Andrés Alejandro Duarte será Gil. La historia plantea de Elisa y Gil quienes estudian y comienzan a ser presionados por sus compañeros quienes les dicen que no son populares y al sentir esta imposición comienzan hacer cosas para agradar y llamar la atención de todos sus amigos

“Esta es una obra básicamente de todo lo que estamos dispuestos hacer con tal de obtener de seguidores y estar presentes en las redes sociales sin medir las consecuencias severas que pueden ocurrir social e individualmente, enfrentándose a cosas que en realidad ocurren, cosas terroríficas que jamás imaginaron vivir, esta obra plantean como está la realidad en las redes sociales y después de todo lo que pasaron deciden hacer trabajos de la escuela con este formato de videos con un toque de comedia pero de libros, es donde ya se empiezan a mezclar a realidad de ellos actual con la literatura y esta es la finalidad de esta obra”, narró.

“Leyendas” es una puesta en escena en la cual participan Ana Sáenz y el actor y productor Jasset González, en un especial por el día de muertos, “un proyecto que a pesar de las largas horas de grabación, al ver el resultado hizo que todo valiera la pena”, comentó.

Que le dejan estos proyectos

“El simple hecho de regresar al teatro y pisar el escenario fue algo increíble, estas obras se grabaron en un teatro, se transmitirán en línea, aún no se puede regresar a lo presencial, pero el hecho de volver involucrarnos con el teatro ya me deja una gran satisfacción y la esperanza de saber que si vamos a salir de esta situación toda la compañía somos demasiados, me deja ese impacto que tienen las obras en el elenco, entonces sé que a los niños y jóvenes que vean estas obras tendrán un impacto igual o parecido y ya con eso nos quedamos con muy buen sabor de boca”, relató.

Las obras “Los hijos de la cuarentena”, “Influencer o no ser” y “Leyendas” tendrán una duración de 25 minutos la transmisión dentro de la FELICH 2020. “Aún no tenemos la fecha exacta de que día estaremos en la programación de la feria, pero les recomiendo ver toda la programación que van a tener para que no se pierdan nada y disfruten todo”, concluyó.

ASÍ LO DIJO

“Me gusto mucho trabajar en este nuevo formato de teatro digital es un poco como hacer cine, tenemos que renovarnos, es una nueva oportunidad para el teatro pero siempre y cuando se haga en un formato pequeño” ANA SÁENZ

EL DATO

Las actividades de FELICH 2020 en su edición virtual, reunirá talleres creativos, espectáculos, obras, lecturas colectivas y presentaciones de libros, además de conferencias magistrales y la participación de editoriales locales, nacionales e internacionales.

Para saber más visité las redes en facebook.com/Chacachachan/ y facebook.com/FELICHOficial