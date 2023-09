Charlie Puth se compromete con su novia Brooke Sansone

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El cantante Charlie Puth se casará con su novia Brooke Sansone, a casi un año de relación.

A través de redes sociales, Puth, de 31 años, compartió una serie de fotos que muestran a la pareja comiendo una porción de pizza y presumiendo el anillo de compromiso.

"Volé a Nueva York para pedirle a mi mejor amiga que se casara conmigo, y ella dijo que sí. Soy la mejor versión más feliz de mí mismo y todo es gracias a ti Brookie. Te amo infinitamente por siempre y para siempre", escribió el intérprete de "See you Again".

La publicación ya cuenta con varias reacciones de celebridades, incluyendo John Legend y Patrick Schwarzenegger, quienes felicitaron a la pareja por el compromiso.

"¡¡¡Estoy muy feliz por ustedes!!!!", comentó Schwarzenegger, de 29 años.

Charlie Puth anunció formalmente su relación con Brooke Sansone en diciembre de 2022, mientras celebraba su cumpleaños.