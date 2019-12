Charlize Theron relató cómo fue la noche en que su madre mató a su padre

Charlize Theron rompió el silencio sobre un hecho que la marcó para siempre. Era junio de 1991 y su madre, Gerda, asesinó a su padre Charles Theron. Tenía entonces 15 años cuando la noche más dramática y perturbadora irrumpió para siempre en su vida. Resultó ser, también, una noche liberadora. Según ella la pesadilla de vivir junto a un hombre violento y borracho terminaría siendo incomparable.

“Mi padre estaba tan borracho que no debería haber podido caminar cuando entró a la casa con una pistola. Mi mamá y yo estábamos en mi habitación apoyadas contra la puerta porque él estaba tratando de empujar la puerta” para abrirla, contó Charlize en una reveladora entrevista exclusiva con NPR.

Fue allí cuando Charles, absolutamente fuera de sí y con su arma en la mano, disparó contra el umbral para apartarlas e ingresar en ese cuarto. “Las dos estábamos apoyadas contra la puerta desde adentro para que no pudiera empujar. Dio un paso atrás y disparó contra la puerta tres veces. Ninguna de las balas nos impactó, lo que fue un milagro", recordó la brillante actriz.

Fue en ese momento en que Gerda -quien también tenía un arma en su poder para defenderse- devolvió el disparo, matándolo. Fue “en defensa propia, ella terminó con la amenaza”, dijo la protagonista de Trapped.

La ganadora del premio Óscar a mejor actriz por su papel en Monster (2003) comentó sobre aquellos años de dolor y oscuridad: "Esta violencia familiar, este tipo de violencia que ocurre dentro de la familia, es algo que comparto con mucha gente. No me da vergüenza hablar de eso, porque creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en nada de eso. Creo que, para mí, esta historia siempre se ha tratado sobre crecer con adictos y lo que eso le hace a una persona”.

Respecto a Charles, su padre, Charlize señaló: “Solo lo conocía de una manera, y era como alcohólico. Fue una situación bastante desesperada. Nuestra familia estaba atrapada en eso. Y la imprevisibilidad del día a día de vivir con un adicto es con lo que te sientas y se ha incrustado en tu cuerpo por el resto de tu vida, más que solo este evento de lo que sucedió una noche".

“Creo que nuestra familia era muy poco saludable. Y creo que todo eso nos asustó de alguna manera. Por supuesto, desearía que lo que sucedió esa noche nunca hubiera sucedido. Desafortunadamente, es lo que sucede cuando no se llega a la raíz de estos problemas", concluyó la fantástica artista.





Su último desafío

En la última película que grabó, Theron enfrentó un gran desafío. Encarnar una mujer que es acosada sexualmente por un hombre poderoso. Otra vez el machismo desenfrenado reflotaba algo de su vida. Entrar en la mente de un personaje siempre es un proceso exhaustivo para cualquier actor dedicado con su trabajo. Ahora, el tener que interpretar a una persona real, que sigue viva y cuya historia es muy reciente, es una tarea que pocos se atreverían a llevar a cabo.

Sin embargo, Theron tomó la decisión de contar la historia de la periodista de Fox News, Megyn Kelly. En la película Bombshell, la actriz no solamente encarnó a la periodista, sino que fungió como una de las productoras del proyecto.

Según la actriz, ella sabía que los casos de acoso sexual son uno de los temas más difíciles para llevar a la pantalla plateada, según una entrevista que le hizo el diario The New York Times. Pero la problemática no solamente radicaba en esto, sino en las serias dudas que la sudafricana de nacimiento tenía acerca de representar a Kelly.

“Definitivamente fue incómodo. De una manera extraña, el juicio que recibe de mucha gente, lo sentí un poco sobre mí. Pero hasta cuatro semanas después de comenzar a filmar, todavía estaba lidiando con quién era ella como persona, y no fue hasta que realmente me concentré en ese año y medio de la historia que realmente pude defenderla” explicó Theron.





Fuente: www.infobae.com