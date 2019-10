Chayanne dedica show a José José

Ciudad de México





Chayanne dedicó su primer concierto de octubre en el Auditorio Nacional a uno de los intérpretes que lo han inspirado a lo largo de su trayectoria: José José, fallecido el sábado pasado.

"¡Qué rico, qué bonitos se ven desde aquí! Es hermosa la sala, pero mucho más lo que está en ella".

"México me vio crecer y me ayudó a crecer. Raúl Velasco me ayudó mucho en la carrera. Ahí me apadrinó un grande de la música, quien acaba de fallecer y es tristísimo. Le dediqué mi concierto en Puebla y se lo dedico esta noche. Es uno de los grandes a quienes siempre van a recordar. De él me van a acompañar sus canciones, son mi inspiración".

Siempre estará en nuestros corazones, porque México es grande”, expresó Chayanne antes de interpretar Un siglo sin ti, en la que cobraron otra dimensión versos como “has cambiado mi vida, me has hecho crecer y es que no soy el mismo de ayer, un día es un siglo sin ti”.

Con tal discurso, Chayanne se llenó el corazón de los aplausos del público mexicano, que levantó palmas al cielo para El príncipe de la canción.





“ES HERMOSO”

Desde su llegada al recinto, Chayanne partió plaza. Lo hizo con la sensualidad que le caracteriza ante los múltiples gritos de sus seguidoras por cada uno de sus movimientos sobre el escenario del Auditorio Nacional en su primer concierto de octubre con su gira de conciertos Desde el alma tour.

Ante diez mil personas, el cantante puertorriqueño se plantó firmemente en el escenario y le arrebató plácidamente la tranquilidad a su público con Torero y Humanos a Marte, sus dos primeras interpretaciones.

Bailó como si el tiempo no hubiera pasado. Perfecto, carismático, preciso y seductor a sus 51 años de edad y con una energía igualada a la de hace más de cuatro décadas cuando inició su trayectoria.

"¡Buenas noches, México, lindo y querido! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias, de corazón! Han sido muchas fechas, muchas presentaciones aquí en el Auditorio Nacional, en una gira de un año y medio intenso en la que han estado aquí conmigo. ¡Gracias, México"!

"¡Es hermoso esto! Se hace con mucho cariño, con amor, desde el alma. Todo esto se monta con entusiasmo para ustedes. ¡Esta noche ustedes mandan y yo obedezco! ¡Esta noche necesitamos su energía!”, expresó Chayanne ante el descontrol de las mujeres que asistieron a observar detenida y efusivamente al showman boricua.

Cada danza expresó el sabor latino de la propuesta escénica de Chayanne.





"¿Cómo está la energía? ¡Aquí todos bailan! A mí me enseñaron a bailar porque yo no sabía. Lo único que hago es mover el corazón".

"A los tres o cuatro años, mi mamá, que está arriba, me ponía las manos en la cadera y se movía. Cuando caminaba con ella me decía ‘muévete, papá, muévete’. Bajábamos las escaleras y seguíamos bailando. Siempre caminar es lo mejor para el baile”, relató a manera de anécdota, para explicar esa sensual habilidad con la cadera, los pies y los brazos extendidos en cada coreografía".

El concierto de Elmer Figueroa Arce, su nombre real, transitó de la fiesta al romanticismo, del descontrol ante sus acercamientos al público para tomarlos de la mano, hasta la exhortación al coro con un popurrí acústico, sentado en las escaleras de la escenografía del concierto.

Chayanne se ha destacado como ídolo de multitudes

Así sonaron Dejaría todo, Centro de mi corazón, Qué me has hecho, Madre Tierra, Boom Boom, Fiesta, Palo bonito y Tiempo de vals, en la que invitó a una pareja de adultos mayores a subir al escenario y bailar a este ritmo, mientras él lo hacia con una de las afortunadas espectadoras.

Enseguida sonó el popurrí acústico Tu pirata soy yo, Fuiste un trozo de nieve en la escarcha, Yo te amo, Y qué culpa tengo yo y Atado a tu amor, para cambiar drásticamente de ritmo con Baila baila y Este ritmo.

El contraste de Y tú te vas y Caprichosa mantuvo a Chayanne sin un momento para respirar, pero tampoco con alguna expresión de cansancio.

Choka Choka y Salomé fueron la previa despedida, pero ante el “no te vayas” de sus seguidoras, volvió para complacerlas por completo con Di qué sientes tú, su más reciente sencillo lanzado en mayo pasado, y Provócame, que cerró la noche a las 22:31 horas, tras una hora y 50 minutos de música.

PARA NO OLVIDAR

Torero.

Humanos a Marte.

Dejaría todo.

Centro de mi corazón.

Qué me has hecho.

Madre Tierra.

Boom Boom.

Un siglo sin ti.

Fiesta / Palo bonito.

Tiempo de vals.

Popurrí acústico (Tu pirata soy yo, Fuiste un trozo de nieve en la escarcha, Yo te amo, Y qué culpa tengo yo, Atado a tu amor).

Baila baila.

Este ritmo.

Y tú te vas.

Caprichosa.

Choka Choka.

Salomé.

ENCORE