Chayanne por fin responde a todos sus hijos perdidos en redes sociales

El cantante puertorriqueño aprovechó la conmemoración del Día del Padre para enviar un lindo mensaje luego de recibir miles de felicitaciones de parte de diversos internautas que en forma de broma aseguran que él es su verdadero papá.

Debido a que diversas usuarias de redes sociales aseguran en tono juguetón que el cantante es el padre de sus hijos, Chayanne por fin ha hecho caso a todos estos señalamientos y a través de un mensaje directo declaró:

“Hijos he estado de gira y no he podido saber de ustedes, estoy muy orgulloso de todos ustedes, gracias por sus mensajes y por apoyarme día a día, espero verlos pronto…eeesssooo”, se lee en el mensaje que dio a conocer la cuenta de Facebook Chayanne Toreroposting.

Hasta este momento el mensaje ha sido compartido más de 65 mil veces y tiene más de 7 mil comentarios, entre los que destaca uno que sugiere la reunión de todos sus hijos para organizar un baile de felicitación al cantante.

“¿Y si nos juntamos todos los hijos no reconocidos de Chayanne y le armamos un bailable de “Torero” como regalo del Día del Padre?”.





Fuente: www.elimparcial.com