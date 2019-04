Chente Fernández se echará un palomazo en su rancho

CIUDAD DE MÉXICO

Acostumbrado a los grandes escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York o el imponente Estadio Azteca en la Ciudad de México, Vicente Fernández se echará un palomazo en su rancho "Los Tres Potrillos", en Guadalajara, Jalisco, sólo para sus paisanos y aquellos que los siguen en todo México.

A través de su página de Facebook, el papá de Alejandro Fernández sorprendió a sus fans.

En un video de apenas 21 segundos montado en un caballo de su propiedad, el intérprete de “La ley del monte” invita al público a que lo visiten los próximos 19, 20 y 21 de abril para disfrutar un evento que organiza la empresa que él preside.

Ahí, señaló, tendrá el gusto de saludar a sus seguidores de 'tantos y tantos años' a los que extraña.

Y es que el legendario cantante de 79 años de edad ha manifestado en diversas ocasiones que a pesar de que se haya retirado profesionalmente no dejará de cantar y seguirá grabando discos, pues la cantada alimenta su espíritu y lo ayuda a no aburrirse.





Qué tal amigos los esperamos una vez más aquí en su casa “Los 3 Potrillos” en las charreadas VIP los días 19, 20 y 21, y ahí estaré yo también para ver si les canto unas dos o tres canciones. Qué Dios les bendiga y aquí les esperamos”.









Fue el 18 de abril de 2016 cuando Vicente Fernández se despidió de los escenarios y de su público en un multitudinario concierto gratuito en el coloso de Santa Úrsula, con el título “Un azteca en el Azteca”.

Ante miles de personas que se dieron cita en el Coloso de Santa Ursula, el intérprete de “Volver, volver”, “Mujeres divinas” y “Tú camino y el mío”, agradeció durante más de cuatro horas a los miles de asistentes y les dio un mensaje:





Me gustaría dejar de herencia a mis hijos, para que el día que Dios me recoja digan con humildad, nosotros somos hijos de aquel señor que tuvo dos grandes vicios, uno trabajar mucho, mucho para darnos a nosotros lo que él no tuvo en su infancia.

El otro, ser capaz de quedarse muerto en un escenario tan solo por llevarse a la tumba lo que más quiso en esta vida, su presencia, su cariño, su respeto y sus aplausos “, luego entonces, Chente soltó en llanto.





A raíz de su retiro Vicente se ha dedicado a su familia, recientemente dio a conocer un nuevo material discográfico y hasta se animó a apadrinar a su nieto Alex Fernández, hijo de “El Potrillo”.