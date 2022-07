Cher asegura que tuvo 3 abortos; critica revocación de ley

Reforma

Ciudad de México.- La cantante Cher dio a conocer que en su juventud tuvo tres abortos espontáneos, el primero a los 18 años; lo que la ha puesto a reflexionar sobre la atención que recibiría hoy en día con la revocación del derecho constitucional del aborto: Roe vs. Wade.

"Cuando era joven tuve 3 abortos espontáneos. El primero a los 18 años. Estaba sola en nuestra casa. Son llegó a casa y yo estaba llorando y meciéndome en el piso".

"Cuando tuve 2 abortos estaba gritando de dolor. Ni siquiera podía parar el ascensor. El Dr. me envió directamente al hospital y al quirófano. ¿Qué pasaría conmigo hoy?", señaló en sus redes sociales.

La diva del pop no es la única famosa que ha atacado a la Corte Suprema de Estados Unidos por dicha decisión, también varios músicos han mostrado su inconformidad como: Taylor Swift, Joe Talbot, Billie Eilish, los grupos Rage Against The Machine y Pearl Jam.

"La decisión de hoy impacta a todos y afectará particularmente a las mujeres pobres que no pueden permitirse viajar para acceder a la atención médica. Nos mantendremos activos, no retrocederemos y nunca nos rendiremos", declaró Eddie Vedder, líder de Pearl Jam.

El fallo del mes pasado significó que el aborto ya no está considerado como derecho federal en los Estados Unidos, derecho que se logró consumar en 1973. Esto permite a cada estado decidir si el aborto está permitido o no.