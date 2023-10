Chihuahua, Chih.- Hoy, se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de la exposición fotográfica denominada “Chihuahua, arte y fotografías” de la artista visual Dianileth Valenzuela. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de su Dirección de Extensión y Difusión Cultural, hace la cordial invitación a la ciudadanía a que asista a la exhibición, la cual tendrá lugar a las 7 pm en Quinta Gameros.

Dianileth es egresada de la licenciatura de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y en 2018 inició profesionalmente con la fotografía alternativa del siglo XIX. En entrevista para El Diario, compartió sobre este proyecto denominado “Chihuahua, arte y fotografías”.

“La presente exposición es una colaboración de múltiples instituciones, tales como la UACH me ha brindado la oportunidad de abrirme las puertas a través de su Dirección de Extensión y Difusión Cultural. También me ha respaldado el Instituto Chihuahuense de la Juventud a través de un programa denominado Impulsando Juventudes y el proceso creativo de mi parte”

“El nombre “Chihuahua, arte y fotografías” tiene como objetivo fomentar parte del patrimonio arquitectónico chihuahuense, a través de fotografías digitales recreadas con un proceso fotográfico del siglo XIX llamado cianotipia. La característica principal de las imágenes es el tono azul, que nos transmite cierta nostalgia por ser un tono frío y un tanto borroso. La técnica y la temática tienen una notable conexión por la antigüedad que ambas resguardan; lo cual es una armonía visual para el espectador”, dijo.

Los asistentes podrán ver el trabajo de la artista chihuahuense a través de 20 fotografías, de las cuales aseguró que su favorita es la Quinta Gameros.

“En lo personal la Quinta Gameros es uno de los museos más bonitos del estado grande y sobre todo verlo recreado en una técnica del siglo XIX como lo están estas fotografías, pienso que le dan un toque aún más especial porque conserva esa antigüedad que posee el lugar”

Compartió que fueron diez meses lo que le llevó realizar este proyecto, el cual le aporta mucho en lo personal.

“Esta exposición me abrió las puertas para que conozcan de mi trabajo y me impulsa a efectuar nuevos proyectos, porque al ver que estas veinte fotografías han tenido muy buena aceptación, me invitan a tomar la iniciativa de darle continuidad a este proyecto que es muy amplio”, indicó.

La exposición estará disponible durante tres semanas, la cual estará abierta al público de lunes a sábado de 11:00 am a 7:00 pm y domingos de 10:00 am a 4:00 pm.