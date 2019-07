Chihuahua presente en MasterChef

Chihuahua.- Hoy desde un escenario monumental, el Centro Ceremonial Otomí ubicado en el Estado de México, dará inicio del primer capítulo de “Master Chef La Revancha”. La cocina más famosa de México regresa más fuerte y competitiva que nunca, la cita es por Azteca Uno en punto de las 20:00 horas.

El oriundo del municipio de Jiménez, Chihuahua, Rogelio Torres Figueroa, es uno de los 18 participantes que regresa a esta competencia cuya finalidad es desarrollar un concurso de cocina con la participación de expertos en gastronomía.

En representación del estado más grande la república también estará Yanín Campos.





Su historia

Torres Figueroa, quien vive en la capital del estado desde hace seis años; dijo que su gusto por la cocina surgió cuando migró hacia la capital del estado para estudiar, así lo dijo en una entrevista a El Diario en 2017, cuando participó en la tercera temporada del programa culinario. “Soy cien por cierto aficionado a la cocina, no he tomado ningún curso de comida, aparte de que esto es un requisito para poder ser parte de ‘MasterChef’, no tener estudios en gastronomía y no ser chef”, dijo entonces.

Rogelio es enfermero y comerciante, y fue en su segundo intento que logró entrar a MasterChef 2017.

A su salida del reality se dedicó a dar conferencias a jóvenes, algunos de quienes le han comentado que gracias a él estudian gastronomía. Actualmente se dedica a su negocio de hot dogs, mismo que logró ampliar y si llega a ganar esta temporada le gustaría poner un antro y ayudar a su amiga Seila.

Su regreso a MasterChef

Este 2019 nuevamente concedió una entrevista exclusiva para El Diario en la cual comentó cómo fue que se dio nuevamente la invitación y cómo se siente de regresar a esta competencia:

“Cada año hay temporada de MasterChef, este año recibí una llamada de la producción del programa y me preguntaron que si quería ser parte de los 18 participantes de la revancha e inmediatamente acepté, porque de seis temporadas que escojan a 18 y entre ellos yo, estoy muy contento”, dijo.

El reencuentro con sus compañeros fue algo muy gratificante para Rogelio: “Estar con los mejores de cada temporada e incluso finalistas, fue una emoción muy grande y saber que voy a competir con ellos, obviamente voy a demostrar que sí puedo”, aseveró.