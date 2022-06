Chihuahua, semillero de talento

Chihuahua.- Las audiciones de ‘La Voz México’ continúan, y fue el pasado martes 14 de junio donde el talento chihuahuense de nueva cuenta se hizo presente en el escenario del reallity show, donde los cantantes Marisol Hernández, así como el dueto Rocé, integrado por la pareja de esposos Rocío y César, cautivaron con sus interpretaciones a los coaches David Bisbal, Yuridia, Ha-Ash y Joss Favela.

Dando muestra del talento, el dueto Rocé, integrado por Rocío Cruz de 36 años y César David de 34 años, quienes son esposos se conocieron a través de la música y llevan 15 años juntos, se hicieron presentes en La Voz, interpretando el tema ‘Destino’ canción que hicieran famosa los extintos cantantes Rocío Durcal y Juan Gabriel, los chihuahuenses, hicieron girar las cuatro sillas de coaches quienes los felicitaron y llenaron de halagos por su participación, y cada uno trato de convencerlos de irse a sus equipos, pero ellos optaron por elegir al team Yuridia.

Dueto Rocé

En entrevista exclusiva para El Diario, la pareja de talentosos comento como fue el proceso de llegar hasta La Voz México y su sentir de ser parte de este reallity show.

“Esto es un sueño hecho realidad, es una gran plataforma y siempre quisimos cumplir esa meta como pareja y personal, y esto es un gran impulso para nuestra música, el proceso no ha sido sencillo, llevábamos ya varios años intentándolo tanto por separado y como pareja, pero en esta ocasión se dio”

“Estamos muy contentos de estar viviendo esta experiencia, contamos con el apoyo de la familia y nuestros hijos, y sentimos que logramos lo que queríamos”, dijeron los cantantes Rocío y César.

Hace 15 años iniciaron una aventura musical en la capital del estado, conformado el dueto Rocé, teniendo una respuesta positiva por parte del público, y a la fecha continúan abriendo camino para dar a conocer su proyecto y su música; tal fue el caso del pasado martes 14 de junio que hicieron vibrar las emociones de los coaches.

“Fueron muchos sentimientos encontrados, una grata sorpresa, el ver que después de tanto trabajo esté pasando lo que tanto habíamos anhelado, obviamente el representar a Chihuahua, a nuestra familia, nuestros sueños, el decirle a la gente que si se puede fueron muchas cosas muy bonitas las que sucedieron”, aseveró.

Y aunque todos trataron de convencerlos de quedarse en sus equipos, la pareja de cantantes refirió que una de las cosas por las que decidieron irse al equipo de Yuridia fue por el comentario que hizo sobre la voz de César, a quien desde hace muchos años han comparado su voz con la del cantante Carlos Rivera.

“Ese comentario que hizo de la similitud del timbre de voz de Carlos Rivera con la de mi esposo, siempre se lo han comentado, pero no es de ahorita, es desde antes, y nos dijo que trabajaríamos en eso, además de ser una plataforma de darnos a conocer, todo esto nos sirve para mejorar”, dijo Rocío Cruz

Preparándose para lo que sigue

“Tenemos mucha fe, estamos ensayando y preparándonos para las siguientes etapas del concurso, preparándonos mentalmente, cantando, vocalizando y haciéndonos fuertes como pareja y con todas las ganas para continuar adelante”, indicaron.

Los sueños se cumplen

Rocío y César son el claro ejemplo de que los sueños si se cumplen, siempre y cuando se trabaje en ellos, “Todo es a base de mucho esfuerzo de estar picando piedra, para nosotros siempre es primero la familia, pero los tiempos de Dios son perfectos y es ahora nuestro momento, y queremos que nuestros hijos vean a través de nuestra participación en La Voz que los sueños se hacen realidad”

Proyectos

“Se gane o no se gane este concurso, obviamente estamos atenidos a lo que Dios disponga y el destino, para nosotros estar en esta plataforma es un gran impulso para nuestra carrera musical y dar a conocer, y que sepa la gente que no solo somos cantantes, mi esposo César es compositor ya tiene varias canciones, e invitar a la gente escuche nuestra música en las plataformas digitales y nos siga en redes sociales, nuestros planes es seguir creciendo y poner a Chihuahua en alto”, puntualizaron.

El escenario de La Voz, continúo mostrando un derroche de talento chihuahuense con Marisol Hernández, de 27 años de edad, al interpretar el tema ‘El amor de mi vida’ de Horacio Palencia; de inmediato hizo girar las sillas de David Bisbal, Yuridia y Joss Favela. Los coaches quedaron sorprendidos ante su gran talento vocal, la felicitaron, pues la chihuahuense, con su participación, hizo llorar a la intérprete de ‘Amigos no por favor’, y cada uno de los panelistas trataron de convencerla de llevarla a sus equipos, pero la oriunda del estado grande decidió irse al team Joss Favela.

Todo un reto personal

Mientras tanto, durante la entrevista con la cantante Marisol Hernández, compartió emocionada que la motivó a llegar hasta La Voz México.

“Mi motivo más grande de llegar a la voz es poder demostrarme que soy capaz de hacer cosas increíbles y de vencer mis miedos, desde pequeña he cantado y siempre tenía esa incertidumbre de saber qué pasaría si un día apareciera en televisión, pero los miedos me vencían siempre y no intentaba mucho”, reveló.

Y aunque el proceso no ha sido nada sencillo, para Marisol, ser parte de este reallity show es todo un reto en su carrera, aseguró que lo está disfrutando al máximo, la cantante ha trabajado en obras de teatro musical, y actualmente forma parte de un grupo versátil en esta ciudad.

“Tengo la fortuna de compartir el amor por la música con mi hermano Jorge Hernández, el cual es guitarrista, entonces a veces trabajamos juntos también y nos divertimos mucho”, expresó.

Una grata experiencia

Para la cantante estar frente a los coaches fue como estar en un sueño, y la decisión de irse con Joss Favela fue por la admiración que tiene hacia el cantautor.

“Su calidad artística, su historia como compositor es admirable, aparte que al momento de cantar sentí que fue el más emocionado al escucharme y eso se valora muchísimo”, expresó.

“Me siento muy contenta y emocionada de que esté sucediendo esto en mi vida y también pienso que ahora que estoy dentro de la voz, se viene una gran responsabilidad porque es como desbloquear un nuevo camino de la vida, donde lo que más importa es la constancia y no desistir, comienza el trabajo duro para que se vean materializados muchísimos más sueños que quiero lograr en mi vida, es el inicio de un gran camino, agradezco a Dios por cada paso en mi vida.”, indicó.

Chihuahua es semillero de talento en todos los ámbitos y en este concurso han destacado la capacidad vocal con la que se cuenta en el estado grande, hasta ahorita son cuatro chihuahuenses que han conquistado a los coaches, otra de las participantes es Reyna Bosquez oriunda de Parral, Chihuahua; quien ya se encuentra preparándose para las próximas etapas del reallity show.

EL DATO

La Voz México 2022 se emite de lunes a viernes a las 19:30 horas por la señal de Azteca Uno. Además, se puede seguir el programa a través de su canal oficial de YouTube.