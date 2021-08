Chihuahuense con acento cubano

Dentro del doblaje en español latino de ‘Vivo’, la película de Netflix y Sony Pictures Animation, que se estrenó el pasado 6 de agosto, se encuentra el talento de la cantante Aranza, quien da voz a uno de los personajes protagonistas de la historia ‘Marta Sandoval’, quien es amante de la música.

En entrevista para El Diario, la artista chihuahuense, compartió como llegó este proyecto a sus manos, siendo este su segundo trabajo en doblaje.

“Buscaban una voz que tuviera que ver con el personaje, me llamaron para hacerme la invitación para realizarlo y me comentaron que los diálogos tenían que ser con acento cubano neutral, y como soy muy atrevida, además he tenido la fortuna de convivir con mucha gente cubana, les dije ¡sí!, y así fue que llegó a mí ‘Vivo’”.

“Todo el trabajo hice, realmente fue a ciegas, porque en un principio no sabía de qué se trataba el proyecto pero cuando vi el resultado me encantó, y conecte mucho con ‘Marta’; me inspiró mucho saber que Gloria Estefan, hizo la versión en inglés, una de las exponentes más importantes que ha tenido la música en el mundo y es de cuba, además la historia es increíble”, puntualizó.

‘Vivo’, es una mágica aventura donde demuestra que la amistad, la familia y la música pueden lograr lo que sea.

Las canciones y banda sonora de esta película de animación, las firma el compositor, dramaturgo y actor Lin-Manuel Miranda, Ganador del Premio Pulitzer y del Grammy.

“Este proyecto me deja muchas cosas, en lo personal me hace revivir la separación que tuve con mi familia desde muy jovencita por mi carrera y el no vivir con mi familia ha sido muy difícil y aunque si nos procuramos, pues no es lo mismo, y lo veo en esta película en la relación de Andrés y Marta, aunque es una historia distinta porque es con mis papás quienes se sacrificaron dejándome volar, para lograr mi sueño dentro de la música y cuando tenía que repetir la canción, me hizo llorar mucho porque me llega, la vida personal de nosotros los aristas, siempre se verá afectada por nuestro trabajo, entonces dentro de esta canción va plasmada toda mi emoción”, contó.

Aranza hace 23 años realizó si primer trabajo de doblaje, dando vida al personaje de “Séfora”, en la película “El Príncipe de Egipto” (1998), producida y distribuida por DreamWorks Pictures.

La artista chihuahuense de 49 años de edad, refirió que no descarta la posibilidad de seguir incursionando en el mundo del doblaje, y actualmente continúa viento en popa con su programa de TV “Noches en vela”, y ya se encuentra preparando lo que será su nuevo material discográfico, sin dejar de lado sus presentaciones como cantante.

