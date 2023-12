Chihuahuense muestra su talento en la Compañía Nacional de Ópera

Carlos Alvar Carlos Alvar

Chihuahua, Chih.- La Compañía Nacional de Ópera del INBAL finaliza su año operístico con ‘El elíxir de amor’, producción de Gaetano Donizetti, en la que participa el barítono chihuahuense Juan Carlos Heredia. En entrevista con El Diario, el cantante relató sobre su experiencia de participar en puesta en escena que otorgó vida al sargento Belcore. Este jueves 14 de diciembre, se llevará a cabo la última función de la ópera en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes en la CDMX.

“Llevamos tres funciones y este próximo jueves es la última función de este proyecto que llegó a mí a principios de año. Interpreto al sargento Belcore, quien, según él, tiene la oportunidad de tener a todas las mujeres que quiera, ya que es un galante y es sargento, por lo que asegura que todas las mujeres se enamoran de él, lo cual al final cambia totalmente la historia”, dijo el barítono chihuahuense Juan Carlos Heredia.

Compartió su experiencia de esta puesta en escena en la que participa junto a más de cien personas involucradas, asegurando que estar dentro de este proyecto es un paso más en su trayectoria.

“Esta experiencia es gratificante en el sentido de que siento y experimento, y estoy convencido de que ya he ascendido un peldaño más en mi carrera. Estoy listo para pararme en cualquier teatro, con cualquier obra o rol que me pongan enfrente para mi tesitura. Mi rango y edad me lo hizo saber el Palacio de Bellas Artes con este rol de Belcore y mi desarrollo en el escenario. Estoy muy contento de poder hacer este trabajo y saber que todos los asistentes a ‘El elíxir de amor’ se van con un buen sabor de boca, no es trabajo solo mío, es trabajo de toda la compañía de muchas personas involucradas, somos más de cien personas las que participamos”, indicó.

SU PERSONAJE, EL SARGENTO BELCORE

El oriundo de Cuauhtémoc, Chihuahua, comentó que el papel del sargento Belcore lo ha desempeñado desde 2014, por lo que es un personaje que conoce muy bien por las cuatro ocasiones en las que lo ha llevado a cabo.

“Hoy, de nuevo, le estoy dando vida; es un personaje complicado vocalmente, ya que tiene un rango muy amplio y elevado, así como en la esencia y personalidad, debido a su comportamiento, porque cree que lo puede con todo y que todas las mujeres queden enamoradas de él y que él sea el líder del asunto es un rol muy interesante (dijo entre risas). Para llevarlo a la escena, estuve cobijado por mis directores de escena Luis Martín Solís y Erika Torres. Esto me permitió hacerlo con mi movimiento corporal, mi voz, mis gestos y mis manos para hacerlo y llevarlo al escenario de esta manera”, aseveró.

El elixir de amor es un melodrama chusco, que se encuentra dentro del género de la ópera cómica, que se presenta en dos actos. Una de las obras más interpretadas de Gaetano Donizetti. La ópera cuenta con un gran reparto de solistas, creativos y la dirección concertadora del maestro Arthur Fagen. Con un elenco integrado por Diego Silva, Génesis Moreno, Noé Colín, Damaris Lezama y Juan Carlos Heredia, acompañados por la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes. La puesta en escena está compuesta por la ejecución musical del Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes, la dirección concertadora de Arthur Fagen, la dirección escénica de Luis Martín Solís y Erika Torres. El estreno de esta ópera en México tuvo lugar en el Teatro Principal de la Ciudad de México en septiembre de 1842.

CON UNA EXTENSA TRAYECTORIA

Juan Carlos tiene una amplia trayectoria a recorrido gran parte de los escenarios nacionales e internacionales y además ha obtenido innumerables premios y reconocimientos, consolidándose en la ópera mundial.