Chihuahuense realiza cobertura del Super Bowl LVIII

La chihuahuense Gina Holguín, conductora deportiva de TUDN, lleva a cabo una cobertura especial desde Las Vegas, Nevada, con el propósito de mostrar lo más destacado de lo acontecido previamente y durante el esperado encuentro del Super Bowl LVIII entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, el cual se llevará a cabo este domingo 11 de febrero.

Durante cada una de sus transmisiones Gina luce espectacular, es una de las periodistas deportivas más admiradas de la televisión debido a su talento y carisma que cautiva a los espectadores. La actriz también forma parte del equipo del programa “Expreso de la mañana”, y ha obtenido fama en la pantalla chica al dar vida a su personaje Cris en la popular serie de comedia “Vecinos”.

La chihuahuense desde su arribo a la capital del entretenimiento mundial, ha compartido información a través de sus redes sobre su estancia en Las Vegas, Nevada, donde se llevará a cabo el tan esperado evento deportivo en el que los equipos de Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers buscarán obtener el preciado trofeo del Super Bowl 2024.

Desde su infancia, Holguín se mostró interesada por el mundo deportivo y, a su vez, participó en el certamen Nuestra Belleza, lo cual le brindó la oportunidad de incursionar en la televisión. Con la sencillez que la caracteriza, compartió en entrevista para El Diario como se siente de vivir de nueva cuenta esta gran experiencia y de cómo se viven los ánimos desde Las Vegas, Nevada.

“Se está experimentando un ambiente excepcional, donde se llevará a cabo el Super Bowl y no solo porque se lleva a cabo en Las Vegas, sino también por su espectacular estadio. Además, Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers son dos equipos muy fuertes, y espero que el show de medio tiempo sea igual de espectacular con Usher”, dijo.

Crece la influencia de las mujeres en el deporte

“Se trata de un evento con mucha adrenalina y me encanta especialmente este año. Cuando fue el opening night me encantó. De hecho, hice un video que lo pueden ver en mis redes sociales, ya que ha sido el año en el que he visto más mujeres en esta cobertura. Me encanta que nos estemos abriendo las puertas en un ambiente donde comúnmente era liderado por hombres. Me encanta que las mujeres que nos gusta el deporte podamos formar parte de este tipo de eventos tan espectaculares, esa experiencia es la que más destacaría en este Super Bowl que hay más mujeres involucradas”, aseveró.

Su cobertura en Súper Bowl 58

Gina como buena norteña representa a todos los aficionados chihuahuenses que no pueden estar presentes en este magno evento. En sus intervenciones a través TUDN, la guapa conductora tiene cautivos a los televidentes, quienes disfrutan de sus reportajes.

“En este Súper Bowl, se presentan notas preparadas para llevar a cabo, sin embargo, debido al clima, algunas de ellas se han cancelado, es lo que pasa en cada una de las coberturas. Uno puede traer planeado realizar ciertas cosas, pero a final de cuentas, es necesario emplear el plan B o improvisar por las circunstancias que sean. Sin embargo, es necesario buscar alternativas porque hay mucho que hacer”, reveló.

Tiene conexión única con la audiencia

Gina ha logrado establecer una conexión única con la audencia, logrando ser una conductora y actriz consentida del público. Siempre mantiene a todos sus seguidores cautivados, ya que tiene una esencia mágica y auténtica.

“Me encuentro sumamente agradecida por mi carrera, donde la gente ha estado conmigo a lo largo de los años y ha podido ver mi evolución como actriz y conductora en el medio deportivo. Lo más graficante es tener a toda esa gente que me ha brindado su apoyo desde mis inicios, que siempre estén atentos a mis coberturas y en las redes sociales. Esto me produce un gran orgullo que la gente siga conectando en todas mis facetas y me sigan apoyando en cada una de ellas”, comentó.

Gina ha estado relacionada con el deporte desde muy temprana edad al practicar basquetbol y hándbol, lo que le permitió participar en las Olimpiadas Nacionales, en siete ocasiones. Posteriormente, participó en Nuestra Belleza Chihuahua, certamen que le abrió las puertas a la televisión. Gina supo que para llegar a ser reconocida y ser parte del medio artístico tenía que trabajar bastante para lograrlo por lo que tuvo que emigrar a la Ciudad de México, donde ha logrado consolidarse en el mundo de la conducción y actuación, poniendo en alto el nombre del estado grande.

“El deporte siempre ha sido parte de mi vida y este tipo de experiencias siempre me recuerda a mi Chihuahua. Además, que a donde quiera que me ha tocado hacer coberturas, me topo con gente de Chihuahua, así que a los chihuahuenses nos encanta el deporte y es padrísimo porque nos vemos y pareciera que todos nos conocemos de años y es una característica de nosotros, así que ¡arriba Chihuahua!”

¿Cuál es pronóstico y equipo favorito?

“Será un gran partido, siento que habrá muchos puntos y aunque San Francisco es favorito por la gran temporada que tuvo, yo voy con Kansas City, porque van a lograr el bicampeonato después de muchos años que no se ha logrado. Creo que lo que ha hecho este equipo ante Baltimore ha demostrado que pueden vencer a cualquier equipo hoy por hoy”

Lo que viene

“Continuo en “Expreso de la mañana” en “Más deportes” todos los domingos en “TUDN News” un noticiero deportivo que va por Vix y estoy grabando siguiente temporada de ‘Vecinos’ que esta buenísima vienen muchas sorpresas padrísimas para mi personaje ‘Cris’ espero que les guste ‘siempre tikitiki nunca intikitiki’ (dijo entre risas una de las frases que usa su personaje en Vecinos)”, puntualizó.

DE CERCA

Nombre: Georgina Holguín

Mejor conocida como: Gina

Nació él: 14 de noviembre 1985

Nació en: Chihuahua, Chihuahua

Ocupación: Actriz y conductora

¡Síguela!, en:instagram.com/georginahol/