China no está transmitiendo los Oscar de este año

Uno de los nominados al Oscar de este año, "Do Not Split", es un documental sobre las protestas de Hong Kong de 2019-2020. Pero los residentes de Hong Kong que participaron o se vieron afectados por el movimiento no pueden presenciar la ceremonia de premiación de este año, publicó CNN.

Esto se debe a que la emisora líder de Hong Kong, Television Broadcasts Limited (TBL), no transmite los Premios de la Academia por primera vez en más de 50 años. Un portavoz de TBL le dijo a CNN el mes pasado que era "una decisión puramente comercial". Pero esa decisión llega el mismo año que "Do Not Split" y Chloe Zhao, la cineasta nacida en Beijing que escribió y dirigió el drama nominado a Mejor Película "Nomadland", ambos enfrentaron críticas en China continental.

Al hablar con John Avlon de CNN en "Reliable Sources" el domingo, el director y coproductor de "Do Not Split", Anders Hammer, dijo que su equipo esperaba que el gobierno chino reaccionara al documental, pero no de esta manera.

"Es básicamente una película sobre un gran grupo de jóvenes en su mayoría que se enfrentan a Beijing", dijo Hammer. "Se sabe que Beijing reacciona con mucha fuerza si sienten que sus principales objetivos políticos son crear resistencia. En nuestro documental, estamos retratando a estos manifestantes, por lo que no fue una sorpresa que Beijing reaccionara, pero no sabíamos que sería en esta forma de censura que afecta a todos los Oscar ".

Hammer dijo que "los derechos democráticos básicos estaban desapareciendo muy rápidamente de la ciudad" cuando se filmó su documental y que la represión ha continuado. Avlon señaló que 96 periodistas fueron arrestados y encarcelados en China en 2019 y 2020, citando datos del Comité para la Protección de los Periodistas.

"Espero que al mundo le importe porque son tiempos realmente oscuros en Hong Kong", dijo Hammer. "Me asusta lo rápido que ha cambiado toda la ciudad y lo rápido que es posible eliminar todas estas libertades políticas".

La Academia no respondió a una solicitud de comentarios.