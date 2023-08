Chispazos de luz

‘Bajo Cero’ es la nueva colección fotográfica del artista visual juarense Luis Pegut, resultado de un chispazo de luz que lo guío para crear las imágenes que la componen y que ahora compartirá con el público.

Será el martes 22 de agosto cuando Pegut inaugurará la exhibición en el Vestíbulo del Edificio U en IADA, a las 2:30 de la tarde.

“Fue una experiencia tan retadora, como enriquecedora. Trabajé durante 12 meses este proyecto, fue una sensación muy peculiar, me puse a trabajar procesos creativos diferentes que me dejaron un aprendizaje en la composición de la imagen”, comentó el fotógrafo y gestor cultural para El Diario.

Fueron 350 imágenes las que Luis capturó para integrar ‘Bajo Cero’ con 13 elegidas.

“Fue todo un proceso de sensaciones sui generis y mucho aprendizaje, verme en mi casa estudio, rodeado de objetos que muchas veces no los tomas en cuenta, que forman parte de lo cotidiano, de tu historia personal, fue un atrevimiento para mi”.

Las últimas colecciones de Pegut fueron ‘Mujeres del Sol naciente‘ y en pandemia ‘Patrimonio cultural metálico’, que fue un proyecto muy retador, pues consistió en rescatar todas las esculturas de personajes que habitan en el paisaje urbano de Ciudad Juárez.

“En ese mismo inter me puse a preparar ‘Bajo cero’, donde trabajo con materiales orgánicos e inorgánicos, la colección se llama así porque el contenido fotográfico lo hice en una hielera, trabajé a bajas temperaturas para lograr texturas diferentes para crear paisajes abstractos”, menciona el también promotor cultural.

La propuesta está basada en fotografía abstracta y conceptual, a temperaturas bajo cero

“Empiezo a divagar en sueños y de ahí empiezo a crearme un conflicto porque lo que soñé lo tengo que expulsar tal y como lo vi. Un proceso muy onírico. El resultado son fotos en color, en blanco y negro. No hay photoshop, recurrí a filtros de cristal de colores y a la luz que me provocaba las bajas temperaturas de la hielera para ayudarme a crear sensaciones nuevas”, indicó el artista.

A lo largo de su trayectoria, Pegut ha trabajado imágenes de paisajes compuestos, descompuestos, retratos, ha trabajado de la mano de la tecnología pero en esta ocasión es la primera vez que irrumpe el la fotografía abstracta.

“Salgo de mi refugio de comodidad como fotógrafo y me dedique a construir imágenes con elementos de la cotidianidad, para dar otra sensación visual al espectador y para experimentar desde otro renglón y mostrar cómo la imagen puede tener otro tipo de propuestas”, platica Luis.

“Yo trabajo la foto surrealista, retrato, el paisaje urbano, la foto de alta tecnología, pero ahora quiero salir de ese cajón y mostrar esta colección que trabajé durante la pandemia en su punto mas alto”, agrega Pegut.

Invitado por el colectivo +Espacio y la Semana Internacional de Arquitectura, la inauguración y corte del listón está abierta al público.

Conócelo

Luis Pegut

Es un fotógrafo documentalista de tiempo completo, activista y gestor cultural en la industria creativa, el sector editorial y las artes visuales. Se desarrolla en la fotografía artística, periodística, documental y escénica a nivel profesional desde hace más de 25 años.

Su nombre se encuentra en el registro internacional de fotógrafos en la Biblioteca Pública de Nueva York, una de las más importantes en el mundo. En 2022 The John F. Kennedy School of Government at Harvard University, publica su trabajo fotográfico: Vlu el ángel azul, en su revista anual School Journal of Hispanic Policy.

De 2020 a 2021 realizó el diseño del Museo Galería de Arte Laberinto del Quinto Sol, en Ciudad Juárez, Chihuahua en México, museo en el cual funge hoy como curador de arte en residencia