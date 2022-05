Christian Nodal exhibe a Belinda y a su familia

CDMX.- Christian Nodal dio a conocer mensajes telefónicos que presuntamente le envió Belinda en los que además de pedirle dinero para ella, lo hace para sus padres.

La captura de pantalla de un teléfono celular la dio a conocer el intérprete este miércoles en el que se lee una conversación de cuando sostenían una relación sentimental con Belinda.

"Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes está semana?, ¿o sea no te va a llegar algo de dinero está semana?, ¿a parte de lo de mis papás?, ¿para que me los pueda arreglar?", dice el mensaje.

Acompañada de la imagen, el cantante de "No Te Contaron Mal" escribió lo que parecía unas líneas dirigidas a los padres de Beli, donde asegura que llevan años viviendo de ella.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando.

"No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo".

La publicación ha provocado que sus seguidores le den muestras de apoyo, incluso le han dicho que no tiene por qué dar explicaciones.

"Sí tengo porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que me atormentan", contestó el representante del regional mexicano.

Esta semana, la mamá de la también actriz, Belinda Schull, compartió una imagen en Instagram con una leyenda que muchos interpretaron con dedicatoria a Nodal.

"El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

Además, se viralizó una reacción que tuvo hacia el comentario de un internauta sobre los rumores que había de que Belinda podía reanudar su romance con Christian.

"Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal", a lo que Schull respondió con emojis de aplausos.