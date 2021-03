Chung-Ha, perreo a la surcoreana

Excelsior

Ciudad de México.- Al romance entre el k-pop y el perreo sólo le faltaba alguien aplicada y aventada como Chung-Ha, la surcoreana que hizo trizas la dificultad de aprender español para cualquier asiático, llamó al irreverente puertorriqueño Guaynaa y grabó la canción Demente, parte de su álbum debut Querencia.

"Crecí en Dallas y en la escuela tenía muchos amigos mexicanos con los que salía, pero era cuando iba a sus casas cuando yo ponía mucha atención a la música que escuchaban. Disfrutaban mucho el reguetón y yo también, la vibra latina es muy pegajosa y cuando empecé a ser cantante recordé ese júbilo y dije ¿por qué no?

"Entonces empecé a estudiar español más en forma, ya lo comprendía gracias a ellos, pero me era difícil cantar, así que lo mejoré para poder traducir lo que yo quería recordar y transmitir para mi gente”, dijo, en inglés, en entrevista con Excélsior.

Chung-Ha tiene 25 años y es originaria de Seúl, desde donde otorgó la charla telefónica, y vivió ocho años en Estados Unidos, para después regresar y graduarse como bailarina en la universidad de Sejong.

Además de ser practicante para la agencia JYP, donde permanece la girlband Twice, audicionar para YG Entertainment (Blackpink) y firmar con MNH, con la que actualmente trabaja y promueve su primer disco en solitario.

"Yo les comenté que Guaynaa me transmitía esa vibra que yo recordaba del latino, estuve viendo videos y al final llamamos para preguntarle si le gustaría trabajar conmigo y la magia sucedió, dijo que sí, y fue lo mejor porque tuve el demo de Demente meses antes, pero en inglés, y no me transmitía nada de lo que yo buscaba.

"Fue ahí cuando mi maestro en español me ayudó a traducir la letra y encontramos una canción divertida, tal cual yo la quería, la mandamos a Guaynaa y terminó de hacerla mucho más irreverente. La dejó como yo buscaba y soñaba”, compartió.

Desafortunadamente Chung-Ha no pudo conocer al autor de Chicharrón por la situación pandémica, pero pudieron conocerse vía remota, mismo formato con el que grabaron un video. Sin embargo, Chung-Ha sueña con hacer promo y conocer al boricua, pues le han contado que es divertido, y no se equivoca.

Semanas antes de esta charla, Guaynaa se descosió en elogios para la surcoreana.

Es histórico. Es la primera vez que un artista urbano hará una colaboración para el pop coreano en español, porque ella se encargó de estudiarlo con todo y las complejidades que se presentan para una persona cuyo idioma nativo es asiático y el segundo, el inglés.

"El hecho de que ella ingrese la música latina a una escena tan grande como lo es el k-pop, que a su vez abarca una parte muy grande en nuestro mercado, es un paso muy grande para los latinos”, compartió a Excélsior.

Anteriormente, ya hubo guiños de parte de Monsta X, VAV y Super Junior, entre otros, quienes han unido a Sebastián Yatra, De la Ghetto y Reik, por mencionar algunos, a sus proyectos, pero ningún asiático se había aventado a decir más que frases sueltas en español para una colaboración reguetonera.

Chung-Ha aceptó que es una canción que podría gustar a sus compatriotas, pues en ese entonces aún no liberaba esta versión para ellos, ya que J Balvin y Bad Bunny son muy conocidos en Corea del Sur y el perreo latino era parte de los clubes nocturnos.

Y el video habla por sí sólo, más de cinco millones de vistas para Demente y comentarios de kpopers y fans de la música urbana que elogian el español de la coreana.

"Se le entiende más al español de Chung-Ha que al de Rosalía”, le dejó su opinión un usuario a la estrella asiática.