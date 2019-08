Científicos afirman que Ozzy Osbourne es un mutante genético

Un nuevo libro afirma que Ozzy Osbourne es un "mutante genético". Eso asegura Bill Sullivan, profesor de investigación genética en la Universidad de Indiana y autor del libro Pleased to Meet Me: Genes, Germs and the Curious Forces that Make Us Who We Are.

Para sustentar esta teoría, Sullivan ha profundizado en un estudio del ADN de Ozzy realizado en 2010 por una empresa de Massachusetts que quiso averiguar cómo se las ha apañado el viejo rockero de 70 años para vivir tanto tiempo a pesar de sus excesos con el alcohol y las drogas.

Una vez realizada la interpretación del genoma del músico, Sullivan concluye que "Ozzy es de hecho un mutante genético" que ha logrado mantenerse con vida gracias a una peculiaridad en su ADN que lo ha hecho resistente a años de abuso de sustancias.





Esta mutación podría explicar por qué Ozzy ha sido capaz de consumir grandes cantidades de alcohol y drogas -algo que ahora asegura ya no hacer-. Además, se encontraron también distintas variaciones genéticas que predisponen al cantante a la dependencia de estas sustancias.





Después de todos estos años de pensar que éramos agentes libres nos hemos dado cuenta de que la mayor parte de nuestro comportamiento, si no todo, no es de nuestra propia voluntad", asegura Sullivan, quien remarca que las variaciones genéticas influyen directamente en nuestros hábitos.





Esta afirmación llega con el rockero retirado de los escenarios después de encadenar diversos problemas de salud que incluyen una infección en una de sus manos, bronquitis, neumonía y una caída en su casa que terminó de empeorar la situación del todo.

Por ello, Ozzy se vio obligado a posponer los conciertos de este año de su gira de despedida y no será hasta el 31 de enero de 2020 cuando regrese a los escenarios para retomar el tour europeo que debería haber celebrado en 2019.