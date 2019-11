Cierran Eilish e Interpol Corona Capital

Ciudad de México.- Una mirada nostálgica al pasado y un vistazo a lo que dominará la escena musical internacional a futuro fue la esencia del Corona Capital para festejar sus 10 años de historia.

Tal contraste se experimentó con dos figuras contrarias en trayectoria: el fenómeno debutante que es Billie Eilish y unos viejos consentidos de los mexicanos, Interpol.

La californiana tenía apenas 7 años cuando se instauró hace una década el festival en la CDMX.

Sin embargo, anoche demostró tener la experiencia necesaria para complacer a la gran mayoría de las 95 mil personas que acudieron al cierre de la fiesta musical, celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La artista, protagonista de las principales entregas de premios de este año, arrancó puntual a las 21:40 horas con su mayor hit, "Bad Guy", que de inmediato encendió los ánimos en el escenario Corona Light.

La explanada se sacudió por los saltos de los fans, quienes se contorsionaron como la californiana.

Y aunque varias de sus canciones las entonó casi entre susurros, las reacciones fueron explosivas y le llovieron ovaciones, confesiones de amor y aplausos al por mayor.

Los mexicanos se rindieron a sus pies desde que aparecieron sus oscuros visuales en las pantallas gigantes alrededor del templete, donde una niña era perseguida por monstruos y dientes afilados.

Su holgado atuendo naranja y su cabello verde fosforescente la hicieron brillar la hora entera que duró su actuación, durante la cual experimentó un amor a primera vista con su público.

"¡Es mi primera vez aquí en la vida y estoy tan feliz de ver sus hermosas caras por primera vez!", dijo con emoción después de "You Should See Me In a Crown".

Pese a su dominio del escenario, Billie casi se cae en uno de sus brincos y hasta se golpeó la boca con el micrófono, mientras el cariño que le expresaban los mexicanos la hacían enmudecer y ponerse nerviosa.

Los contrastes fueron extremos, pues después de derrochar energía durante varias rolas decidió recostarse en el templete para estrenar en vivo su sencillo "Everything I Wanted", lanzado hace una semana.

En cuanto Eilish se despidió, los neoyorquinos de Interpol aparecieron en el escenario Corona, alrededor de las 22:45 horas, para deleitar a la gente con temas como "If You Really Love Nothing" y "Evil".

Paul Banks, vocalista del grupo, agradeció siempre en español y aseguró que su mayor deleite era estar en un festival que reconoce lo mejor de la música de diversas generaciones.

"Hemos estado viajando por el mundo con el nuevo disco, pero hicimos un video aquí en México que es muy especial para nosotros", recordó Banks, mientras los fans sacaban sus reservas de energía.

Y es que varios asistentes pasaron la tarde recostados en el pasto, como secuela de haber vivido con intensidad la fiesta desde el sábado. Ahí la mayoría se la pasó bebiendo cerveza o fumando mariguana, todo en honor al festival que los unió en un mismo espacio desde hace una década.

Amor y paz

El Corona Capital no sólo invita a cantar y bailar, sino también es escenario de reconciliaciones.

Durante el concierto de Bloc Party, en el escenario Corona, una pareja de amigas se abrazó y lloró: las chicas se pedían perdón y coreaban "So Here We Are", "Price of Gas", "Helicopter", uniendo sus voces a la del cantante Kele Okereke.

Years & Years, otra de las cartas fuertes de la noche, exprimió en el entarimado Levi's las últimas gotas de energía del público, con canciones como "King", "Real", "Shine", "Take Shelter", entre otros.