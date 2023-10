'Cinema'... un concierto de película

Susuky Cortez/El Diario

Chihuahua, Chih.- El viernes 20 de octubre, en el Teatro de los Héroes, se llevará a cabo un concierto denominado “Cinema”, en el que los asistentes podrán escuchar las canciones que se han escrito para el cine de ayer y hoy, con la presencia de la Soprano Adela Simental e invitados que esteran acompañados de música en vivo con la orquesta de Oliverio Payán, una banda dirigida por Ricardo González.

La Maestra Adela Simental es originaria de la Ciudad de Chihuahua, y cuenta con una extensa trayectoria. Cuenta con un linaje musical, así que sus aptitudes artísticas eran evidentes desde su infancia, mismas que han sido perfeccionadas mediante estudio, trabajo y disciplina.

En entrevista para El Diario, la maestra Adela dijo que el proyecto musical llamado ‘Cinema’ se estrenará este viernes 20 de octubre, a través de una convocatoria de la Secretaría de Cultura para los artistas chihuahuenses llamada ‘Red de teatros’.

“El año pasado participamos en el musical “Serenata en brodway” con gran éxito, recibimos una muy buena respuesta por parte del público y este año volvimos aplicar de nuevo a esta convocatoria con el proyecto musical “Cinema”, en el que interpretaré piezas de bandas sonoras del cine, hicimos una selección de temas que se escribieron para el cine de ayer y hoy para que el público lo disfrute”, dijo.

Refirió que la selección de temas para este evento se llevó a cabo junto a Laura Rodríguez, Mauro Camarena, Sergio Andrés Padrón, Andrea Bejarano y Andrés Álvarez, quienes estarán presentes como invitados en este concierto. Estos son sus estudiantes más destacados de su escuela de capacitación artística ‘Encore’, la cual es la primera institución dedicada a instruir a niños desde los 4 años hasta jóvenes de 25 años en el mágico mundo del Teatro Musical.

“Encore” sigue la misma filosofía que la Maestra Simental estableció en todos sus proyectos y es constante en su formación y compromiso, presentando dos espectáculos por año que han sido altamente exitosos.

“Entre ellos y yo, seleccionamos el repertorio de este concierto. Por supuesto que escogí temas que a mí me gustan, soy una cantante soprano con técnica operística, no lo voy a dejar de lado, así que elegí piezas muy hermosas, por ejemplo de la película ‘Cinema Paradiso’, ‘La misión’, de un compositor italiano Ennio Morricone de ahí elegí algunas las voy a cantar en italiano, también el público podrá disfrutar piezas de la película ‘Il Postino’ también y sin dejar de lado la música mexicana”, indicó.

Aseguró que será un concierto muy versátil, para que los asistentes disfruten de este evento, el cual le aporta mucho en lo personal.

“Como cantante me aporta mucho, estoy muy contenta de continuar con mi gran pasión, que es cantar, este concierto me deja muchos placeres, además de ser un reto. Es maravilloso, ya que me acompañarán muchos amigos y ver las nuevas generaciones de cantantes, que son mis alumnos que, en su mayoría, iniciaron desde muy pequeños en la escuela ‘Encore’. Es una gran satisfacción para mí como cantante Soprano llevar a cabo estos eventos y como maestra ver a mis alumnos dan muestra de su talento en el escenario”, puntualizó.

ASÍ LO DIJO:

A las personas les solicito que nos brinden su apoyo a los artistas chihuahuenses, a veces resulta difícil estar en este ámbito y nos encantaría ver un teatro lleno. Les invito a que asistan al concierto Cinema y escuchen música en vivo con el talento cien por ciento chihuahuense”

Adela Simental, Soprano