Circulan supuestas fotos de Consuelo Duval en playa nudista y ella lo desmiente

Ciudad de México

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales unas supuestas fotos de la actriz Consuelo Duval en una playa nudista.

Luego de varias horas de ser tendencia y recibir varios memes, la artista de 51 años se pronunció en su cuenta de Instagram.

Primero publicó una foto en blanco y negro donde pone el dedo en la boca en señal de silencio.

"Tengo algunas bocas que callar. Si te quieres enterar de chisme… en mi story”, escribió.

Minutos más tarde ella subió una de las imágenes que se hicieron viral y cuestionó su veracidad, dejando en claro que se trataba de un montaje.

Como pruebas señaló que las fotografías no muestran ‘su cirugía de la panza’, que no se come las uñas, que la mujer de la imagen no tiene estrías como ella y preguntó ‘cómo creció su ombligo’.

Así, de esta manera, desmintió ser ella.

Fuente: www.excelsior.com.mx