Clama Ginny Hoffman por justicia

Ciudad de México.- Aunque lamentan lo que está viviendo Héctor Parra (nombrado a nivel judicial como Héctor "N"), padre de Alexa y ex pareja de Ginny, confían en que el sistema legal del País hará que pague por sus errores.

"Por supuesto que te dan los bajones, hemos llorado mucho por todo lo que ha pasado, nos duele que esta persona pase por una situación así porque, al final de cuentas, cuando vas por la vida cometiendo errores de esa magnitud tiene que haber una consecuencia, desgraciadamente", afirmó Ginny en entrevista.

Actualmente, Héctor está en prisión preventiva por los supuestos delitos de abuso sexual y corrupción de menores; el viernes fue vinculado a proceso y actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte.

En los próximos 45 días, la investigación continuará, se recabarán los medios de pruebas para sustentar las acusaciones ante el Ministerio Público.

Luego, serán presentados frente a un juez en una etapa intermedia, en una audiencia donde se depurarán hechos y derechos, todo para preparar el caso y llevarlo a una audiencia de juicio, según explicó la abogada de Hoffman, Olivia Rubio.

"Lo que se busca es lo que determine la ley, no se busca una compensación económica, no se repara así (el daño) ni tampoco se puede otorgar perdón porque es la sociedad quien se ve afectada", comentó la representante legal.

La defensa de Héctor señala irregularidades e inconsistencias en el caso, así como influyentismo por parte del diputado Sergio Mayer.

"El abogado de la contraparte puede decir lo que sea, sin embargo, todo esto se acreditará frente a un juez.

"Él dice que hay tráfico de influencias y que no hemos acreditado los hechos. De ser así, para él podría ser fácil desacreditarlos frente a un juez distinto, porque el juez de juicio es distinto al que libra la orden de aprensión y el que determina la vinculación a proceso", dijo Rubio.

Incluso, la defensa de Héctor aseguró que podrían culpar a Hoffman de coparticipación en el delito de abuso sexual.

"Si él (Héctor "N") cree que la señora Hoffman es copartícipe de esta situación, es porque seguramente él también sabe que los hechos sucedieron, tendrá una versión de cómo sucedieron los hechos.

"Al decir esto me parece que está, obviamente, aceptando que los hechos sucedieron", aseguró la abogada.

Añadió que en el primero de los dictámenes que se realizaron a Alexa (en noviembre), la perita de la Fiscalía concluyó que entre su decir y su sentir no había congruencia, se señaló la disonancia afectiva.

En un siguiente, que, Rubio comentó que fue una ampliación del primero más no uno nuevo, se determinó que no se detectó sintomatología como consecuencia de agresión sexual.

Fue hasta el tercero, realizado por un perito privado, en el que se demostró que sí.

"No es que no hubiera sucedido, sino que, en ese momento, no presentaba alteraciones en su psique, es decir, no vivía la angustia que vivió un año antes o lo que vive ahorita. Cuando ella hace este primer estudio, Alexa no presentaba alteraciones, pero eso no implica que no haya sucedido el hecho.

"Decidimos ir por un estudio con un perito particular, porque lo conocemos y es un perito que tiene reconocimiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es un perito reconocido, que nosotros como despacho hemos trabajo y confiamos porque es psicólogo forense, tiene conocimientos para detectar abuso infantil", aseguró Rubio.

Comentó también que no están negados en volver a hacer un estudio a Alexa con peritos de la Fiscalía de la CDMX, incluso adelantó que pedirán a los médicos tratantes actuales que hagan un informe sobre lo que han encontrado en la joven de 18 años.

Hoffman indicó que en redes sociales han recibido agresiones, amenazas y mensajes groseros.

Tanto Hoffman como Rubio pidieron que no se mezcle la bisexualidad de Héctor con su comportamiento delictivo, ya que no tiene nada que ver.

"Lo único que le podría decir es que vea de frente a su hija, que acepte lo que hizo y que le pida perdón", comentó Hoffman.