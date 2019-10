Claudia Lizaldi habla del narco y manda un mensaje a Felipe Calderón

Ciudad de México.- "Somos el único país en guerra contra el narco cuando en todos los países hay narco", sentencia la conductora Claudia Lizaldi.





A una semana de la celebración del Día de muertos en México la también conferencista comparte que cree en el infierno pero sobre todo en que existe en el día a día.





"Somos expertos en crearlo en la tierra cuando podríamos tener el paraíso", comenta. Uno de esos infiernos podría ser el que se vive en México debido a la delincuencia y el narco.





"Tenemos muchos años ahí, no es nuevo y yo sé que hay gente que dice que tenemos que echarle la culpa a los gobiernos anteriores nada más, sin embargo hay que ser honestos y saber de dónde viene esto", apunta.





La retórica de 'guerra contra el narco' nos pone en una guerra, en ese mismo instante. Cuando tú hablas de una guerra contra lo que quieras ya estás en guerra entonces definitivamente me parece que necesitamos cambiar eso, se tiene que negociar porque en todos los países está negociado: en Rusia hay droga, en Francia, España, Perú, no manchen, en todos lados y eso empezó con Calderón, no lo puede resolver él pero que ya no esté chingando, básicamente, es irreal lo que estamos viviendo, lamenta.



La creadora del medio "Mamá natural" donde comparte información y consejos para las familias fue una de las celebridades que integran el libro "Entre catrinas" lanzado este martes.





Fuente: www.elimparcial.com