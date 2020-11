Clint Eastwood no podrá testificar en juicio sobre ataque en tren

Agencias

Ciudad de México.- Un tribunal francés dictaminó que Clint Eastwood no puede testificar durante el juicio a un presunto islamista armado, quien fue reducido por tres soldados estadounidenses cuando intentaba realizar un ataque en un tren de alta velocidad, caso que fue llevado al cine por el director estadounidense.

El juicio al ciudadano marroquí Ayoub el Khazzani, quien disparó a bordo de un tren Thalys que viajaba por el norte de Europa en agosto de 2015, comenzó el lunes en París.

El abogado de Khazzani había pedido antes del inicio del juicio que la corte llamara a Eastwood como testigo, afirmando que él podría "dar algunas luces" sobre la autenticidad de las escenas mostradas en su película.

La película de Eastwood se basa en un libro escrito por soldados titulado 'The 15:17 to Paris: The True Story of aTerrorist, a Train, and Three American Heroes'.

Khazzani dijo a los investigadores antes del juicio que decidió no realizar el ataque en el último segundo, pero que ya era demasiado tarde como para evitar un enfrentamiento con los pasajeros, informó una fuente judicial.

La película, sin embargo, no muestra este supuesto cambio de parecer. El abogado defensor temía que la película pudiera influir en la opinión de la gente sobre el ataque. Quería interrogar a Eastwood sobre las instrucciones que les había dado a los actores como director.

Los fiscales antiterroristas se opusieron a la solicitud del abogado. Dijeron que Eastwood no había presenciado el incidente y que no tenía sentido llamar a un hombre de 90 años en medio de una pandemia. Acusaron a la defensa de buscar "suscitar un alboroto".

El juez rechazó la solicitud, argumentando que Spencer Stone, Anthony Sadler y Alek Skarlatos, los jóvenes estadounidenses que inmovilizaron a Khazzani antes de que alguien muriera, testificarían el jueves y viernes.

Los tres hombres recibieron una medalla de honor del entonces presidente francés François Hollande, junto con Mark Moogalian, un profesor franco-estadounidense al que Khazzani le disparó en la espalda con una pistola después de que le arrebató su rifle Kalashnikov.

Moogalian, quien ahora tiene 56 años, también comparecerá como testigo el jueves.