Clint Eastwood recluta a mexicano

Ciudad de México.- Trabajar en una producción cinematográfica internacional podría ser una de las metas más importantes para cualquier actor… pero si este proyecto involucra hacerlo bajo la dirección de Clint Eastwood y compartiendo escenas con él, se convierte en un sueño que cualquiera quisiera vivir.

Y eso fue lo que le sucedió al mexicano Horacio García Rojas, quien forma parte del elenco de la nueva producción de Eastwood, Cry Macho, en donde, sin revelar muchos detalles, será el antagonista del actor estadunidense.

“Llegué por el proceso tradicional de la industria, me invitaron a hacer un casting, que en estas circunstancias que estamos viviendo de la pandemia hemos desarrollado una nueva modalidad, en la que te grabas con tus propios recursos técnicos. Lo hice con todo cariño, amor y esperanza de lograr el papel.

“En estos proyectos internacionales la búsqueda es exhaustiva no sólo en México, sino en toda Latinoamérica, puede ser más fuerte que incluso en nuestro propio país, pero en la vida hay que arriesgarse, no tener miedo, tomar decisiones no es fácil pero siempre valdrá la pena correr el riesgo”, dijo el protagonista de la serie Diablero a Excélsior.

Si bien la experiencia de Horacio de compartir casi todas sus escenas con Eastwood ha sido una de las mejores a nivel profesional, fue en el plano personal de donde más aprendió del actor y director, que siendo una de las figuras más importantes de la cinematografía mundial es una de las personas más apasionados por su trabajo y sencillas que ha conocido.

“No es de muchas palabras, pero él junto con su equipo –con el que lleva me parece 20 años trabajando– te hacen sentir parte del proyecto. Es un hombre que le da su lugar a cada una de las personas que están en el set, te arropa de una manera singular. Es de esas personas que la pasión les llama y que por eso cuentan historias.

"Es una emoción muy grande, es alguien que tiene en su haber más de 30 películas como director y 60 como actor y me emociona mucho actuar frente a él, tener a Harry el sucio de frente. Ser retratado por una leyenda del cine como él es un sueño, nadie puede olvidar sus actuaciones en películas como Unforgiven, Million Dollar Baby o Gran Torino, y tener la oportunidad de trabajar para él y con él es algo verdaderamente emocionante”, compartió.

Cry Macho, cinta que cuenta la historia de una exestrella de rodeo que ayuda a un niño a reunirse con su padre en Estados Unidos, está planeada para salir en streaming –a través de HBO Max– y con la posibilidad de hacerlo en salas de cine, en la segunda mitad del presente año.

