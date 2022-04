Clive Davis revive en serie a Prince y... más famosos

CDMX.- A sus 90 años, el gurú de la música Clive Davis presume vitalidad, y todo porque su motivación es la creatividad artística y el desarrollo de proyectos, entre ellos, la teleserie Most Iconic Performances.

"Lo único que deseo para lo que viene es seguir conservando la salud. Sigo tomando mi pastilla para la presión y me mantengo bien. Creo que estar motivado, ser creativo y continuar trabajando me da mucha estabilidad", acotó Davis desde su condominio en Nueva York.

De gran popularidad y carisma entre el gremio musical, Davis es considerado una leyenda viviente, porque en su papel de presidente de Arista Records, y con otras funciones en el conglomerado Sony Music, firmó e impulsó a quienes hoy son grandes estrellas: Billy Joel, Carlos Santana, Whitney Houston, Aerosmith, Pink Floyd, Janis Joplin, Chicago y Bruce Springsteen, por mencionar algunas.

Y por su hegemonía en el ámbito musical, el mítico productor y ejecutivo, ganador de cinco premios Grammy, funge como anfitrión y correalizador de Clive Davis: Most Iconic Performances, la cual se estrena este 26 de abril por Paramount+.

En esta colección, de cuatro episodios, el neoyorquino, padre de cuatro hijos, rememora algunas de las interpretaciones más trascendentales de distintas figuras de la música y se conecta con ellas, o con otros talentos, para hablar sobre influencias, experiencias o pasajes que marcaron ese momento.

"Siempre tendremos en el corazón, y para la historia de la música, grandes momentos, y elegimos los que, consideramos, son inolvidables y necesarios de ver para todas las generaciones. Grandes cantantes, grandes cantautores, grandes de la música en su lugar natural: el escenario", explicó Davis.

Entre los números elegidos aparecen Alicia Keys y Jay-Z en Times Square cantando "Empire State of Mind" en el 2016; Springsteen con su clásico "Born in the U. S. A." en el Human Rights Tour, en 1998; Tina Turner entonando "The Best", para Divas Live, en 1999; Prince, con su versión de "Purple Rain" para el Súper Tazón del 2007, y Aretha Franklin en el Kennedy Center Honors con su ejecución única de "You Make Me Feel Like (A Natural Woman)", en el 2015.

"Son momentos inolvidables en circunstancias únicas. Son momentos a cargo de grandes estrellas que han trascendido a las grandes generaciones", reiteró el ejecutivo.

Y en esta colección de testimoniales, que, además, resumió entrevistas a distancia y fragmentos propios de cada estrella mencionada, aparecen también Joni Mitchell, Willie Nelson, Ray Charles, Brian May, Carole King, Barry Gibb, H. E. R., Oprah Winfrey y Jamie Foxx, entre muchos otros.

"No podría decir que tengo un predilecto de los muchos talentos que firmé, pero te puedo mencionar que me dio mucho orgullo hablar con Alicia Keys y mostrarla tal como es, con su evolución, con sus grandes metas de crecer. Ha tomado muy buenas decisiones como cantante y eso corrobora su talla de gran estrella. No hay nadie como ella.

"Y también puedo mencionar que Bruce es uno de mis grandes orgullos. Él dejó la escuela por un sueño que parecía que no se iba a realizar, y, cuando lo firmé, muchos titubearon, dudaban de su futuro. Me siento tan bien de decir 'no me equivoqué'. Confiamos en su visión y en su talento y hoy su apellido lo dice todo", expresó el mentor de Jennifer Hudson y Barry Manilow.

Davis lamentó que este año tuviera que cancelar su tradicional fiesta del Grammy, la cual se realiza la víspera de la premiación; esto, debido al cambio de sede y fechas, pero dijo estar listo para celebrar por partida doble en 2023.