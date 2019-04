Colapsa Avengers a Cinemex y Cinépolis

Ciudad de México.- La preventa de boletos para el estreno de Avengers: Endgame, protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner y Brie Larson, inició en la madrugada de este 2 de abril.

Sin embargo, por el gran número de fans que desearon adquirir un boleto durante la madrugada y la mañana, los sitios de Cinemex y Cinépolis dejaron de funcionar durante varias horas. Incluso, al momento, no han logrado recuperarse por completo.

Usuarios en redes sociales, desesperados por tener acceso a uno de los estrenos más esperados del año, reportaron que la demanda provocó la caída en los servidores y aplicaciones.

Pese a esto, hubo quienes sí lograron obtener su entrada, pues los boletos para las funciones de las primeras horas del día de estreno, el 26 de abril, ya se encuentran agotadas en ambas exhibidoras.

En las taquillas, tanto de Cinépolis como de Cinemex, no hay problema con la venta de boletos si es que se desea comprar directamente en ellas.

Cabe destacar que las exhibidoras no han dado explicación alguna de lo sucedido en sus redes sociales.