Colapsa escenario de Gloria Trevi antes de concierto

Todo estaba listo para que Gloria Trevi presentara su nuevo Tour Isla Divina en Xalapa, pero un desperfecto provocó la caída de toda la producción montada, sin registrarse lesionados en dicho accidente.

Las imágenes del lugar muestran cómo quedó el escenario luego del derrumbe horas antes de que el público tuviera acceso al lugar donde se realizaría el concierto.

"El día de hoy ha sido muy intenso porque pasó algo que no nos esperábamos, así, literalmente se cayó la estructura del escenario para poder presentar Isla Divina aquí en Xalapa", informó Gloria a través de un video.

"Nadie está exento de un accidente. Gracias a Dios no hubo lesionados, que eso es lo más importante. Nadie del staff, nadie arriba del escenario, el público apenas nos vamos a encontrar en la noche".

Aunque en un principio se pensó en posponer el concierto debido a lo ocurrido, finalmente el equipo de producción de la regia así como Protección Civil de Xalapa determinaron que no había riesgo para el público, así que el show sigue, informó la oficina de la artista.

"Nos vamos a encontrar en la noche sí porque yo les he dicho que debemos de seguir adelante, que no nos rindamos. Y en este caos no nos vamos a rendir, y nos vamos a presentar hoy en la noche aquí, en Xalapa, en medio de la tempestad, contra viento y marea.

"No va a poder ser Isla Divina porque el escenario siendo prácticamente nuevo quedó destruido, pero quiero agradecer a todos los chicos del staff porque están levantando en otra área otro escenario para poder presentar otro concierto, que será un concierto muy especial, será alternativo. Lo vamos a sacar con todo el alma, el corazón y con todos los huevos del mundo".

Trevi dijo que su encuentro con el público sería hasta las 23:30 horas.

"Estaba que se me salían las lágrimas, pero ya me volvió la vida al corazón. Creo que lo más importante es cumplirle al público con todas las medidas de seguridad, pero también llevarle muchísima alegría".