Colin Farrell tuvo ataques de pánico al filmar 'Trece Vidas'

Colin Farrell vivió ataques de pánico durante la filmación de la película Trece Vidas, debido a las condiciones extremas de rodaje bajo el agua, compartió a The Hollywood Reporter.

El actor dijo que junto con Viggo Mortensen decidió hacer él mismo sus escenas de acción bajo el agua, en lugar de usar un doble.

"Fue increíblemente estresante. Tuve que decirme a mí mismo: 'Solo relájate. Mantén la calma. Estás bien. No hay nada de qué preocuparte. Tu tanque está bien, tienes un tanque lleno en un 60 por ciento. Solo respira más despacio. Está bien. A veces, no había superficie sobre tu cabeza, solo un techo y era increíblemente estresante y me sentía increíblemente incómodo.

"No había luz y esperabas a que se subiera a los parlantes para decirte que la cámara estaba grabando. Pero si estabas bajo el agua cuando llamaron 'acción', es posible que no escuches el maldito altavoz, por lo que todos miran a los demás debajo del agua. Si algo sucediera, alguien podría retroceder hacia ti y golpear tu maldita máscara <empujándola hacia un lado>. De repente, hola, ataque de pánico", recordó.

Cuando Colin Farrell escuchó que su coprotagonista, Viggo Mortensen, quería hacer él mismo las extenuantes escenas submarinas de la película en lugar de depender de un doble, no pudo resistirse a zambullirse también.

"No podía dejar que Viggo se llevara toda la gloria", bromeó Farrell, "tal vez tenga que culpar a Viggo por esa decisión pero, ya sabes, por un centavo por una libra. Si Viggo está dentro, yo estoy dentro".

En la cinta, Farrell interpreta a un buzo, John Volanthen, junto a Mortensen, Joel Edgerton , Paul Gleeson, Tom Bateman y otros en un papel que no solo era físicamente exigente sino también mental, ya que se les encomendó un entrenamiento intensivo de buceo para prepararse para navegar en la vida real.