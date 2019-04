Combate cáncer con música

Ciudad de México.- Su salud es algo que ha mantenido al cantante John Newman muy ocupado, sin embargo, mantenerse positivo lo ha ayudado a salir adelante y seguir trabajando en su música.

El cantante no se ha dejado derrotar por el cáncer, que le detectaron en 2016, y el optimismo con el que ha enfrentado la enfermedad se refleja en su nuevo sencillo "Fire in Me".

"Ha sido difícil, sí he escrito canciones que reflejan lo negativo, pero trato de concentrarme en lo positivo, yo espero que alguien que esté en un momento oscuro escuche mi música y se sienta mejor, porque a mi me deja muchas cosas buenas el trabajar así", compartió el intérprete en enlace telefónico.

En 2012, el artista comenzó a perder el sentido de la vista y tras una revisión médica le hallaron un tumor benigno, el cual le fue retirado.

Cuatro años después, el intérprete de "Love Me Again" volvió a tener síntomas y en esta ocasión le detectaron células cancerígenas, por lo que se tomó un descanso para someterse a radioterapias.

A la fecha, Newman continúa con el tratamiento, pero sostiene que en la música también ha encontrado una buena medicina.

"Me gusta participar en festivales de música y tocar para mucha gente, entonces ese tipo de música (que es positiva) queda para poder hacer cosas así, y creo que es importante", dijo el también productor.

Como artista admite que ha cambiado, sobre todo porque ya no ve al mundo musical como una competencia, sino un terreno en el cual poder expresarse.

"Si lo sobre piensas, lo arruinas, yo me comparaba con quienes estaban en el número uno de las listas y lo arruiné. Mi nuevo proyecto hizo que me diera cuenta que debo apegarme a lo que me hace sentir bien.

"También me hizo más humilde, cuando empecé mi carrera fue un camino loco y apurado, ahora aprecio más cada entrevista, cada lugar que visito y cada pedazo de éxito", expresó.

El británico estrenó "Feelings" en marzo, una canción que le pareció indicada para comenzar este nuevo proyecto con el que más que premios y reconocimientos, busca trascender.

"La gente se puede relacionar con ella, no se trata de hacer las cosas al aventón y menos de sacar una canción sólo para que llegue al número uno. Quiero estar aquí por mucho tiempo, una carrera larga".